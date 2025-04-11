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Спецпосланник Трампа Уиткофф вновь прилетел в Россию

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Стив Уиткофф
Стив Уиткофф. Фото: NurPhoto/Getty Images

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в очередной раз прилетел в Россию - информацию о визите сегодня подтвердили в Кремле.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию о прибытии Уиткоффа в Москву, пишет РИА Новости.

Также официальный представитель Кремля прокомментировал вопрос о возможной встрече спецпосланника Трампа с Путиным.

По словам Пескова, Кремль проинформирует, если в графике президента России появится встреча со спецпосланником американского президента Уиткоффом.

"Если будет, мы сообщим", - пообещал Песков.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

А в конце февраля в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и США, где Москва предложила Вашингтону восстановить прямое авиасообщение между странами.

Накануне делегации двух стран тоже встречались для проведения переговоров - на этот раз стороны прибыли в Стамбул.

Прошедшие переговоры в российском МИДе назвали "экспертными консультациями по нормализации функционирования дипломатических представительств обеих стран и устранению "раздражителей", накопившихся в двустороннем досье".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2234993-specposlannik-trampa-uitkoff-vnov-priletel-v-rossiyu/