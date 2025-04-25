Лавров заявил, что Россия готова заключить перемирие с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS News заявил, что Россия готова заключить мирную сделку с Украиной, передает NUR.KZ.

"Президент Соединенных Штатов считает, и я думаю, что это правильно, что мы движемся в правильном направлении", — заявил Лавров в интервью телеканалу, добавив, что Россия готова к сделке, но некоторые элементы соглашения нужно доработать.

Отмечается, что его слова прозвучали на фоне массированной атаки России по Киеву, в результате которой погибли порядка 10 человек, еще 70 получили ранения.

На вопрос журналиста, зачем нужно было убивать мирных жителей после того, как в марте Украина заявила о готовности к прекращению огня, Лавров ответил: "Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными", добавив, что "президент Путин говорил об этом много раз".

Лавров добавил, что "если это была цель, используемая украинскими военными", то министр обороны и командующие на местах "имеют право атаковать их".

По поводу переговоров с Украиной, Лавров еще раз отметил, что есть "несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении". Кроме того, он назвал Трампа "вероятно единственным лидером на Земле, который осознал необходимость устранения коренных причин этой ситуации".

Напомним, ранее Путин дал понять, что готов вести двусторонние переговоры с Украиной по вопросу о взаимном отказе от ударов по гражданской инфраструктуре. Украинский лидер не стал отвечать на комментарии Путина, но заявил, что страна "готова к любому разговору", который будет гарантировать безопасность мирных жителей.

Русская служба Би-Би-Си сообщала, что США передали Киеву и его европейским союзникам свои предложения по окончанию российско-украинской войны. Если верить собеседникам журналистов, план Вашингтона в числе прочего предполагает официальное признание российского контроля над украинским полуостровом Крым.

А на днях вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты не будут посредниками в российско-украинских мирных переговорах, если не получат положительный ответ от стран.