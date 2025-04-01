Поправка 22. Что мешает Трампу пойти на третий президентский срок

Дональд Трамп снова заговорил о третьем президентском сроке. Однако Конституция США прямо запрещает одному и тому же человеку баллотироваться на высший пост в третий раз. Трамп же говорит, что у него "есть способы", как решить эту проблему. Но главная проблема - это 22-я поправка Конституции США, принятая вскоре после того, как умер Франклин Рузвельт, единственный в истории страны президент, занимавший этот пост больше двух раз.

В воскресенье Дональд Трамп в интервью NBC News не исключил, что будет баллотироваться на третий срок в Белом доме.

"Многие хотят, чтобы я это сделал, - сказал Трамп NBC News. - Но я в основном говорю им, что нам предстоит долгий путь, вы знаете, еще очень рано".

На уточняющий вопрос, не шутит ли он, Трамп ответил, что нет, не шутит. Но добавил еще раз, что думать об этом еще слишком рано.

Как именно Трамп собирается обходить 22-ю поправку Конституции - на этот вопрос он тоже ответил довольно уклончиво. "Есть методы, с помощью которых это можно сделать", - сказал Трамп. Когда журналистка NBC News спросила, возможен ли сценарий, при котором нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс будет баллотироваться на высший пост, а затем передаст полномочия Трампу, глава государства согласился, что это один из возможных способов. "Но есть и другие", - добавил Трамп.

Трамп уже не в первый раз говорит о третьем сроке. Он упоминал об этом в 2016 году, а потом, уже после избрания, неоднократно возвращался к этой теме. Осенью 2020 года, к концу своего первого президентского срока, Трамп несколько раз заявлял, что в случае победы будет баллотироваться и в третий раз.

После этих заявления то Трамп, то его сторонники в Конгрессе говорили, что все слова о третьем сроке - шутка, и что они были произнесены, чтобы "позлить демократов". Но и тогда, в 2020 году, многие считали, что к этим заявлениям стоит относиться серьезно. "Очень похоже, что президент проверяет возможную реакцию своих сторонников, и всерьез готовит их именно к такому сценарию", - объяснял Русской службе Би-би-си старший эксперт вашингтонского Института Брукингса Марвин Калб.

В январе 2025 года свои предложения на этот счет стали вносить и законодатели. Конгрессмен от Теннесси Энди Оглз представил совместную резолюцию Палаты представителей о внесении поправок в Конституцию. Он предложил изменить текст 22-й поправки следующим образом: "Ни одно лицо не может быть избрано на должность президента более трех раз, а также не может быть избрано на дополнительный срок после избрания на два последовательных срока". Это предложение, с одной стороны, было направлено на переизбрание Трампа в 2028 году и, с другой стороны, ставило барьер на пути Барака Обамы, занимавшего пост президента два раз подряд.

Завещание Джорджа Вашингтона

Правило "не больше двух сроков" не было официально зафиксировано до середины XX века, хотя отцы-основатели США задумывались о нем еще до написания Декларации независимости. Так, Александр Гамильтон, сторонник стабильной централизованной власти, предлагал наделить главу государства пожизненными полномочиями. А его оппонент Джордж Мейсон в полемике называл это "выборной монархией".

Предложение Гамильтона и его ближайшего соратника, будущего 4-го президента США Джеймса Мэдисона, не прошло, но и ограничивать количество сроков не стали, боясь оскорбить недоверием Джорджа Вашингтона и других. Поэтому во 2-й статье Конституции записали, что президентский срок ограничивается четырьмя годами, но не уточнили количество этих сроков для одного человека.

Первый президент США Джордж Вашингтон намеревался ограничиться одним сроком, но в 1792 году его уговорили остаться, чтобы не допустить раскола между противоборствующими партиями. Вашингтон согласился, но в 1796 году, к концу своего второго срока, посчитал нужным публично объявить, что отказывается снова идти на выборы. В своем «Прощальном послании» Вашингтон нарочито принижал свои заслуги, акцентируя внимание на работе своей администрации.

Многие юристы-конституционалисты считают, что отсутствие нормы о предельном количестве сроков было не ошибкой, а проявлением законодательной гибкости. Это позволило США в критический момент - во время Великой депрессии и Второй мировой войны - отказаться от традиционной практики и оставить Рузвельта в Белом доме на рекордно долгое время.

Четыре президентства Рузвельта

Франклин Делано Рузвельт был не первым президентом США, решившим попробовать пойти на третий срок. И более того, даже не первым Рузвельтом. Его дальний родственник Теодор Рузвельт пытался вернуться в Белый дом в 1912 году, но проиграл Вудро Вильсону.

К выборам 1940 года Франклин Рузвельт подошел как президент, преодолевший Великую депрессию и железной рукой проводивший свой «Новый курс». Тем не менее уже перед вторым сроком Рузвельта его противники обвиняли президента в попытке насадить социалистическую диктатуру и нежелании учитывать интересы бизнеса.

"После того, как полномочия были получены, и после того, как чрезвычайное положение явно закончилось, нам сказали, что будет создано другое чрезвычайное положение, если власть будет упразднена. Другими словами, концентрация власти в руках президента не была вопросом временного чрезвычайного положения. Это был вопрос постоянной национальной политики", - заявлял во время предвыборной кампании 1936 года кандидат от Республиканской партии Альф Лэндон.

Тем не менее Рузвельт одержал впечатляющую победу и остался на второй срок.

Следующие выборы проходили осенью 1940 года. Но уже с весны многие заговорили о том, что Рузвельту нужно остаться. За океаном бушевала война: к лету гитлеровская Германия захватила не только Польшу и Чехословакию, но и Данию, Бельгию, Нидерланды и Францию. В сентябре немецкие самолеты вовсю бомбили английские города.

Президент держал общественность и собственную партию в неведении до июля, когда, наконец, выдвинул свою кандидатуру на съезде демократов. И снова стал объектом критики со стороны республиканцев. "Если один человек незаменим, то никто из нас не свободен", - говорил соперник Рузвельта Уэнделл Уилки.

Рузвельт обещал не вступать в большую европейскую войну, Уилки, наоборот, призывал помочь Британии. В итоге Рузвельт опять выиграл - и через год вступил в мировую войну.

Где три срока, там и четыре. В 1944 году Рузвельт уже не сталкивался с упреками в узурпации власти. Ситуация действительно была чрезвычайной, к тому же ни для кого не было секретом, что вряд ли президент доживет до конца своего четвертого срока. Рузвельт умер в апреле 1945 года, через пять месяцев после победы на выборах. Его заменил вице-президент Гарри Трумэн.

22-я поправка

Четыре срока Рузвельта стали опасным прецедентом. Так, во всяком случае, посчитали американские законодатели, которые в 1947 году инициировали принятие новой поправки к Конституции США. В окончательном виде формулировка выглядела так: "Ни одно лицо не может быть избрано на должность президента более двух раз". Отдельно оговаривалось, что как полноценный срок засчитывается пребывание в должности, на которую было избрано другое лицо. То есть вице-президент Линдон Джонсон, заменивший убитого Джона Кеннеди в самом конце его срока, мог теоретически еще дважды избираться на пост президента.

Конгрессмен-республиканец Джозеф Мартин назвал поправку "победой народа и поражением тоталитаризма и врагов свободы". Гарри Трумэн же называл нововведение "одной из худших вещей, когда-либо попавших в Конституцию, не считая "сухого закона".

Для вступления поправки в силу нужно было одобрение законодательными собраниями трех четвертей штатов — то есть 36 из 48. На это ушло еще три года.

Впоследствии многие президенты высказывали свое недовольство поправкой. В 2003 году Билл Клинтон, отработавший два срока в Белом доме, предложил конгрессменам отменить ограничения и трактовать их как "не больше двух сроков подряд". В 2011 году, когда в России Путин и Медведев именно так поступили с Конституцией, Клинтон снова вернулся к этому вопросу. "Думаю, что с практической точки зрения, это нельзя применить к кому-либо, кто уже отработал срок", - сказал экс-президент США в эфире MSNBC.

Поправка против "рокировки"

Сложно сказать, о каком "способе" возвращения на пост президента с помощью Джей Ди Вэнса говорил Трамп. Можно предположить, что речь идет о "тандеме": например, в 2028 году Вэнс будет баллотироваться в президенты, а Трамп в вице-президенты. А затем Вэнс под тем или иным предлогом покинет свой пост, и тот достанется Трампу.

Но это противоречит другой поправке Конституции США - 12-й. В ней говорится: "Ни одно лицо, не подлежащее в силу конституционных требований избранию на должность президента, не подлежит избранию на должность вице-президента".

Эта поправка вступила в силу в 1804 году и посвящена процедуре выборов президента и вице-президента. До сих пор никто не проверял на практике взаимодействие двух поправок. Некоторые юристы считают, что в 12-й поправке речь идет о необходимой квалификации и возрасте кандидата в президенты, а не о его праве получить пост главы государства каким-то другим способом, кроме прямых выборов.

В 2015 году во время избирательной кампании кандидат от демократов Хиллари Клинтон призналась, что рассматривала возможность выдвинуть в вице-президенты своего мужа Билла Клинтона. "Он был бы хорош, но он не имеет права, согласно Конституции. Он отслужил два срока, и я думаю, аргумент будет в том, что как вице-президент он не сможет когда-либо занять эту должность - по крайней мере, так мне сказали", - сетовала Хиллари Клинтон.

Можно ли отменить поправку?

Пока существует только один прецедент отмены поправки к Конституции США. Чтобы отменить 18-ю поправку (о "сухом законе"), в 1933 году пришлось принять 21-ю поправку. А для этого нужна ратификация тремя четвертями штатов.

Если распространить этот сценарий на 22-ю поправку, то сценарий может быть таким же. Сначала инициативу должны поддержать Палата представителей и Конгресс двумя третями голосов. Если это произойдет, то затем поправку должны ратифицировать 38 из 50 законодательных собраний штатов.

Сейчас это крайне маловероятно в силу острой политической поляризации между демократами и Республиканской партией Трампа, отмечает Reuters. У республиканцев минимальное большинство как в Палате представителей (218-213), так и в Сенате (53-47). Также партия контролируют законодательные собрания 28 штатов. Этого недостаточно для отмены старой и принятия новой поправки.

Даже если произойдет чудо и ограничение на два президентских срока отменят, на ратификацию могут уйти годы. В 2028 году, к следующим президентским выборам, Трампу будет 82 года - и, возможно, главная проблема его потенциального возвращения в этом, а не в 22-й поправке.