Крым, отмена санкций и "заморозка" фронта. Что известно о "мирном плане" США и встрече в Лондоне, уровень которой снизили в последний момент

В среду в Лондоне прошли переговоры с участием украинской, американской и европейской делегаций, где обсуждалось мирное урегулирование российско-украинской войны. Статус этой встречи был значительно понижен, поскольку на нее не приехал глава Госдепа США Марко Рубио. Накануне переговоров западные СМИ рассказывали о деталях американского "мирного плана", который, по данным источников, предполагает признание российского статуса Крыма и "заморозку" нынешней линии фронта.

О том, что встреча в Лондоне пройдет без участия Рубио, во вторник вечером сообщили американские власти. Ранее предполагалось, что в британскую столицу также отправится специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, но позднее стало известно, что американскую делегацию возглавит лишь представитель президента США Кит Келлог.

Он встретился с представителями Великобритании, Франции и Германии, а Украину на переговорах представляли глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Это уже вторая встреча - предыдущая прошла в Париже. Сегодня мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине. Подчеркнули, что мы преданы мирным усилиям президента США Дональда Трампа", - написал Ермак по итогам встречи.

"Мы благодарны партнерам за твердую поддержку и совместное стремление поскорее остановить войну. Россия и дальше отказывается от безусловного прекращения огня, затягивая процесс и пытаясь манипулировать переговорами", - отметил он.

"Договорились о дальнейших регулярных консультациях - для достижения главной цели: справедливого мира для Украины", - добавил глава Офиса президента Украины.

Зеленский: "Крым мы можем не обсуждать"

Практически в тот же момент, когда во вторник стало известно об отмене визита главы Госдепа в Лондон, Владимир Зеленский проводил пресс-конференцию.

На ней президента Украины спросили о многочисленных публикациях в западных СМИ, которые накануне рассказывали со ссылкой на информированные источники о деталях американского "мирного плана".

В том числе, по сведениям целого ряда изданий, Вашингтон предложил Москве признать российскую аннексию Крыма в качестве условия прекращения войны.

"Как только мы начинаем говорить о Крыме, о наших суверенных территориях и так далее, мы заходим в формат, которого и хочет Россия, в затягивание войны. Потому что быстро договориться обо всем не выйдет, - сказал Зеленский. - То есть Крым мы можем не обсуждать". "Украина не признает юридически оккупацию Крыма, тут не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины".

Зеленский настаивал, что на переговорах в Лондоне должна идти речь только об условиях постоянного прекращения огня, но не о территориальных уступках.

Между тем, американские чиновники считают, что соглашение об окончании войны должно быть достигнуто именно быстро, а если этого не произойдет, Вашингтон готов выйти из переговорного процесса.

С такими угрозами на прошлой неделе выступили как сам президент США, так и его государственный секретарь. Они сделали это после переговоров в Париже, в которых принимали участие украинские и европейские чиновники, а также Рубио, Уиткофф и Келлог.

Судя по данным прессы, американцы намеревались получить согласие Украины на свой план во время встречи в Лондоне, а после нее Уиткофф должен был отправиться в Россию. В течение выходных Дональд Трамп обещал, что Украина и Россия могут заключить сделку о мире уже на этой неделе, а во вторник Кремль подтвердил, что ждет поездки специального посланника Трампа.

Что пресса пишет о сути предложений США

Между тем, в авторитетных западных СМИ появилось множество публикаций о содержании американских мирных инициатив.

Британская газета Daily Telegraph сообщает со ссылкой на свои источники, что план мирного урегулирования, предложенный властями США Украине, состоит из семи пунктов и в числе прочего предполагает формальное признание российской аннексии Крыма, отказ Киева от вступления в НАТО и полное снятие с России американских санкций.

По сведениям Daily Telegraph, мирный план США выглядит так:

Немедленное перемирие.

Начало прямых переговоров между Украиной и Россией.

Отказ Украины от вступления в НАТО, но возможность ее присоединения к Европейскому союзу.

Эти пункты касаются территорий: США де-юре признают российскую аннексию Крыма, стороны замораживают линию фронта. Документ не предполагает формальное признание оккупированных районов Украины территорией России, но, по данным Daily Telegraph, включает фактическое признание этого контроля Вашингтоном. Часть украинской территории (в Херсонской области) должна вернуться Киеву, а США получат контроль над Запорожской АЭС.

Украина подписывает соглашение с США о совместной добыче полезных ископаемых.

США и Россия могут установить новые экономические связи при полной отмене американских санкций и начале сотрудничества между Москвой и Вашингтоном в сфере энергетики.

Как пишет Daily Telegraph, план не содержит каких-либо четких гарантий безопасности для Киева со стороны США, в том числе не упоминает американскую помощь "коалиции желающих": группе европейских стран, готовых отправить в Украину миротворческие силы.

Вместе с тем, в нем нет и некоторых требований, на которых настаивала Москва. В частности, он не предполагает ограничений на численность украинской армии и прекращение западной военной помощи Киеву.

Еще одна авторитетная британская газета, Financial Times, написала, что президент России Владимир Путин предложил отказаться от притязаний на районы четырех частично оккупированных российскими войсками областей Украины, которые остаются под контролем Киева.

Со ссылкой на трех информированных собеседников издание сообщает, что такое предложение Путин сделал во время недавней встречи с Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Между тем, издание Axios пишет со ссылкой на источники, что администрация президента США уже в среду ждет от Украины ответа на свой мирный план.

В среду утром вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил во время визита в Индию, что Вашингтон сделал "очень открытые предложения" России и Украине и добавил, что "стороны должны сказать "да", или США выйдут из этого процесса". "Нынешние линии, или что-то к ним близкое, - это то, где, как мне кажется, и должны быть проложены новые линии конфликта", цитирует Вэнса агентство Bloomberg.

Вэнс добавил, что обе стороны должны пойти на территориальные уступки.

Впрочем, источники в Украине сказали Telegraph, что "сомневаются в перспективе достижения мирного соглашения".

Собеседники этого издания в МИД Британии также не ожидали, что в результате переговоров в Лондоне будет заключено какое-либо соглашение, и считают нынешнюю встречу возможностью для Украины изложить свое собственное видение будущей мирной сделки.

Анализ: почему спешка может быть выгодна Москве и что решит Европа

Елизавета Фохт*, корреспондент Би-би-си

Ворох публикаций в западных СМИ последний день явно свидетельствует: Дональд Трамп теряет терпение. В Белый дом он пришел с обещанием быстрой сделки, но реальность оказалась куда сложнее. Выяснилось, что закончить войну, которая идет больше 10 лет, просто потому, что так хочет американский президент, невозможно, а дьявол кроется в бесчисленных деталях.

До 100 дней с начала президентства Трампа осталась всего неделя. Это отсечка, по которой часто судят о том, насколько успешно работает Белый дом. И пока похвастаться особенно нечем - а значит, нужно продемонстрировать хоть какой-нибудь результат.

Спешка в этом вопросе, безусловно идет на руку Кремлю. Об этом, в первую очередь, свидетельствуют черновики американских планов, которые в последние дни обсуждает американская и британская пресса.

Возможность юридического признания Крыма российской территорией, официальный отказ от приглашения Украины в НАТО, снятие санкций - все это дословно повторяет требования, которые с прошлого лета повторяет Владимир Путин. И явно заходит за красные линии, очерченные Киевом: Украина исключает возможность признать российский суверенитет над оккупированными землями.

Еще в самом начале дипломатического процесса США говорили: Вашингтон ждет уступок и от Киева, и от Москвы. Ожидания Белого дома от украинских властей более-менее ясны, чего нельзя сказать о жертвах, на которые предлагается пойти Кремлю.

Возможно, в США считают территориальной уступкой формальный отказ России от завоевания Херсона и Запорожья, записанных в российскую конституцию (и контролируемых Украиной). Вне зависимости от того, согласится ли на это Москва, для мира это не выглядит как болезненный компромисс.

С отчаянными попытками США добиться хоть какого-то результата есть и еще одна проблема. Да, Европа и Киев никак не могут повлиять на обсуждения, которые спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф (судя по всему, доброжелательно настроенный к Владимиру Путину) ведет с Россией.

Но от союзников США зависит, что именно Вашингтон может предложить Кремлю. Ни отказ от приглашения Украины в НАТО, ни снятие санкций невозможны без одобрения широкой коалиции западных стран, многие из которых настроены куда жестче, чем Дональд Трамп и его окружение.

* Власти России включили Елизавету Фохт в реестр "иностранных агентов". Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспорит его в суде.

Анализ: что может случиться после отмены визита Рубио?

Корреспондент Би-би-си в Украине Святослав Хоменко

Логика действий Киева по "американскому плану" вполне понятна, но остается вопрос - что будет дальше?

Американцы действительно самоустранятся из "украинского трека", признав тем самым первое внешнеполитическое поражение Трампа и обнажив очевидную истину о том, что он не является величайшим переговорщиком в мире? Или они вернутся с более вменяемым предложением для Киева?

Европейцы - приложат все усилия для того, чтобы заместить США в плане военной помощи Украине? Или попробуют навести мосты между Киевом и Вашингтоном? Или же замкнутся в себе, готовясь к шторму, который ждет Европу после ухода Америки из Старого Света?

Сейчас кажется, что в этом сюжеты возможны самые неожиданные повороты.

Например, как бы не получилось, что важнейшие переговоры о европейской безопасности пройдут не в Лондоне, не в Саудовской Аравии, а… на полях похорон папы Франциска в Риме, куда в субботу прибудут и Дональд Трамп, и ключевые европейские лидеры, и Владимир Зеленский.

Возможно, у кого-то могло сложиться впечатление, что после странной сцены в Овальном кабинете и последовавшего за ней кризиса в украинско-американских отношениях Киев убедится, что демонстрировать строптивость в переговорах с Вашингтоном себе дороже, и будет всячески избегать любой конфронтации на этой линии.

Но срыв переговоров на высоком уровне в Лондоне продемонстрировал, что Украина все еще в состоянии сказать Штатам "нет".

"План Трампа", презентацию которого, вообще-то ждали на протяжении первых 24 часов его президентского срока, как оказалось, больше напоминает реферат российских "целей СВО", чем свод взаимных уступок.

Поэтому реакция Киева на самом деле не удивительна.

Потери Украины от согласия на этот "план" очевидны - и для государства в целом, и для Владимира Зеленского в частности.

Выгоды - в ситуации, когда гарантии безопасности для Украины планом не предусмотрены, а американцы, судя по всему, в любом случае сворачивают военную помощь Киеву - найти крайне сложно.

Да и вообще, даже согласись Украина на план Трампа, где гарантия, что таким же согласием на него ответит Москва?

Что Путин не вернется к своей обычной формуле "Мы-то за, но…", за чем последует список новых требований - от отказа Украины от четырех областей до той же демилитаризации?