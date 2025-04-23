"Россия - исторический враг США": Зеленский отреагировал на возможный выход США из переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге прокомментировал возможный выход США из переговоров по перемирию в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

По словам Зеленского, выход США из переговоров между Украиной и РФ стал бы "не очень хорошим сигналом".

"Мы бы очень не хотели, чтобы Америка выходила из этой помощи, потому что это не только о помощи, это и о разведданных, и о баллистике, и о жизни. В принципе, я думаю, что это потеря стратегического партнера для Украины. Потому что мы являемся стратегическим партнером", - подчеркнул он.

По его словам, это было бы нецелесообразно в тот момент, когда Северная Корея "открыто стала союзником России, китайские военные уже воюют в Украине, а Иран открыто является врагом США".

"У них сложные отношения, хуже, чем сложные, они реально геополитические враги. В этот момент, когда Украина говорит и является стратегическим партнером США. Как можно, скажем так, не помогать Украине или ставить это под вопрос? Мы являемся союзниками. Россия является историческим врагом с американцами, прежде всего", - подчеркнул Зеленский.

По словам украинского президента, он надеется, что США все же останутся участвовать в переговорном процессе.

"Мне кажется, не очень хороший сигнал, если Америка выйдет. Мы очень надеемся, что президент Трамп будет поддерживать Украину и давить на Россию. И мы очень в это верим", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский отмечает, что Украина говорит о безусловном прекращении войны и официально на это согласилась.

Напомним, на прошлой неделе Русская служба BBC писала, что Трамп откажется от попыток организовать мирное соглашение между Россией и Украиной уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима.

"Мы не собираемся заниматься этим месяцами. Поэтому нам нужно очень быстро определить — это вопрос нескольких дней — возможно ли это в ближайшие недели. Если да, мы в деле. Если нет, у нас есть и другие приоритеты", — заявил госсекретарь США Марко Рубио в Париже после встречи с европейскими лидерами.

При этом сам Трамп отказался назвать дедлайн по переговорам.

"Конкретного количества дней нет, но мы хотим сделать это быстро", – сказал президент США.

А вчера появилась информация, что США передали Киеву и его европейским союзникам свои предложения по окончанию российско-украинской войны. Если верить СМИ, план Вашингтона в числе прочего предполагает официальное признание российского контроля над украинским полуостровом Крым.