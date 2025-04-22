"Ждем от Москвы четкого ответа": Зеленский высказался о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео обращение в свой Telegram-канал касательно прекращения огня - по его словам Киев готов к диалогу и ждут ответа от Москвы, передает NUR.KZ.

"Теперь, после Пасхи, весь мир может ясно увидеть реальную проблему - истинную причину продолжения военных действий. Россия - источник этой войны. Именно из Москвы должен поступить реальный приказ о прекращении огня для российской армии. А если такого твердого российского приказа о прекращении огня нет - значит, нет и перемирия", - начал Зеленский свое обращение.

Президент подтвердил, что на Пасху не было предупреждений о воздушных налетах, и некоторые участки фронта оставались спокойными.

"Это доказывает, что это возможно - возможно, когда Россия решает уменьшить количество убийств. Тем не менее Украина остается при своем мнении - по крайней мере, не наносить удары по гражданской инфраструктуре. И мы ждем от Москвы четкого ответа. Мы готовы к любому разговору о том, как это обеспечить", - добавил он.

По словам Зеленского, есть очевидный, самый простой и надежный способ: прекратить ракетные и дальнобойные атаки беспилотников. Он уверен, что одно это автоматически обеспечит безопасность всей гражданской инфраструктуры.

"Прекращение огня - реальное и длительное - должно стать первым шагом на пути к надежному и прочному миру. Перед украинскими представителями - как на встречах в Париже, так и на запланированных на этой неделе встречах в Лондоне - будет стоять первоочередная задача обеспечить безоговорочное прекращение огня. Это должно стать отправной точкой. Мир начинается в тишине", - заявил Зеленский.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин объявил об одностороннем прекращении огня в Украине, которое действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля по московскому времени. Путин подчеркивал, что то, что он назвал "пасхальным перемирием", будет действовать при условии ответного соблюдения со стороны Украины.

Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина будет действовать зеркально: тишина в ответ на тишину, удары в ответ на удары.

Также "Русская служба Би-Би-Си" отмечала, что за последние пару дней сразу несколько американских СМИ сообщили со ссылкой на информированные источники, что США передали Киеву и его европейским союзникам свои предложения по окончанию российско-украинской войны. Если верить собеседникам журналистов, план Вашингтона в числе прочего предполагает официальное признание российского контроля над украинским полуостровом Крым.