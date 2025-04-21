Токаев называл его "лучшим пропагандистом казахской культуры" – чем запомнился Папа Римский Франциск

Сегодня в Ватикане сообщили о смерти Папы Римского Франциска, который занимал данную должность с 2013 года и был первым понтификом не из Европы за 1200 лет.

По данным РБК, Папа Римский Франциск - глава государства Ватикан с 2013 по 2025 год. Он был первым в истории понтификом из Нового Света и первым более чем за 1200 лет Папой не из Европы.

Настоящее имя Франциска - Хорхе Марио Бергольо, он родился в Аргентине в семье выходцев из Италии. Его отец Марио Хосе Бергольо работал бухгалтером в сфере железнодорожного транспорта, мать Регина Мария Сивори была домохозяйкой. Будущий понтифик был младшим из пяти детей.

11 февраля 2013 года Бенедикт XVI, ставший папой римским в апреле 2005 года, объявил о добровольном уходе со своего поста. Свое отречение он объяснил преклонным возрастом, не оставляющим сил для публичного служения.

Конклав по избранию нового папы римского начался 12 марта 2013 года. 13 марта по итогам пятого голосования главой Римско-католической церкви был кардинал Хорхе Марио Бергольо, принявший имя Франциск - в честь святого Франциска Ассизского, учредившего нищенствующий орден францисканцев.

Отмечается, что новый понтифик с первых дней стал делать шаги, вызывавшие всеобщую симпатию:

на торжественный ужин по случаю своего избрания он отправился на микроавтобусе вместе с остальными кардиналами, отказавшись от лимузина;

вместо традиционного золотого перстня - символа папской власти он заказал кольцо из серебра с нанесением позолоты;

в папской резиденции в Ватикане попросил заменить трон обычным креслом, а также сократить количество отведенных для него комнат.

По данным энциклопедии "Британника", Франциск был не только первым Папой из Западного полушария, но и первым из Южной Америки и первым из ордена иезуитов. Отмечается, что Франциск принес в церковь множество реформ.

Среди его значительных достижений - папская энциклика "Хвала тебе", в которой рассматривался климатический кризис и отстаивалось управление окружающей средой. Он много содействовал единству между католиками, некатоликами и нехристианами. Также историческими стали его извинения перед жертвами сексуального насилия со стороны духовенства.

За прошедшие во главе Ватикана годы Папа Римский Франциск неоднократно проводил переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а в сентябре 2022 года даже посетил Астану. Тогда наш президент назвал его "лучшим пропагандистом казахской культуры".

"Все говорят, что самым лучшим пропагандистом казахской культуры, и, в частности, нашего национального инструмента домбры, является именно Папа Римский. Сейчас это очень популярно среди молодежи и детей. А после Ваших слов, думаю, интерес к домбре будет проявлен не только в Казахстане, но и за его пределами", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Произошло это после того, как понтифик выступил с речью на казахском языке. В своем выступлении он отметил, что наш мир срочно нуждается в диалоге, единстве и гармонии, и подчеркнул, что в Казахстане гармонию символизирует музыкальный инструмент домбра. По его словам, она представляет собой культурный символ Казахстана.

Напомним, Папа Франциск был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.

Также сообщалось, что кардинал Джанфранко Равази, бывший министр культуры Ватикана, заявил, что Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане.