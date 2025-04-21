Глава Минобороны выкладывал данные об ударах по хуситам в чат с женой: в Пентагоне отреагировали на инцидент

В Пентагоне публикацию The New York Times касательно слива главой Минобороны США информации об ударах по хуситам в чат с женой и братом назвали фейком, передает NUR.KZ.

Об этом в соцсети X заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл. Он указал на то, что "ненавидящие Трампа СМИ продолжают одержимо уничтожать любого, кто привержен программе президента".

"На этот раз The New York Times - с энтузиазмом берут жалобы недовольных бывших сотрудников в качестве единственного источника для своей статьи. Они полагались только на слова людей, уволенных на этой неделе, и, похоже, у них есть мотив саботировать секретаря и программу президента.

Ни в одном чате Signal не было никакой секретной информации, независимо от того, как они пытаются написать эту историю. Правда в том, что Управление министра обороны продолжает становиться сильнее и эффективнее в выполнении программы президента Трампа. Мы уже многого добились и никогда не отступим", - заявил в посте Шон Парнелл.

Напомним, сегодня мы писали, что в США назревает еще один скандал, связанный с утечкой данных Пентагона - глава Минобороны выкладывал данные об ударах в чат с женой и братом.

Сообщается, что министр обороны Пит Хегсет 15 марта поделился подробной информацией о предстоящих ударах по Йемену в закрытом групповом чате в мессенджере Signal, в котором состояли также его жена, брат и личный адвокат.

По данным источников издания, Хегсет опубликовал расписание полетов истребителей F/A-18 Hornet, которые наносят удары по хуситам. Отмечается, что это та же информация, которая была опубликована в чате, в который по ошибке добавили журналиста издания The Atlantic.

При этом в конце марта администрация президента Дональда Трампа случайно включила редактора издания Atlantic в онлайн-чат, где высшие должностные лица США обсуждали тайные планы ударов по повстанцам-хуситам в Йемене.

Позже Русская служба Би-Би-Си писала, что утечка из группового чата, где военно-политическое руководство США обсуждало военные планы, шокировала Вашингтон. Демократы призывают к отставке министра обороны и советника президента по национальной безопасности.

В итоге ответственность за произошедшее взял на себя советник Трампа по безопасности Майк Уолтц.

"Я создал эту группу и должен был убедиться, что все скоординировано", - заявил Уолтц.

Сообщалось, что администрация Трампа намерена провести расследование и разобраться во всем. Сам Трамп тогда заявлял, что не будет увольнять Уолтца.

"Майкл Уолтц усвоил урок, и он хороший человек", - заявил тогда глава США.