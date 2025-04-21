NYT: Министр обороны США выкладывал данные об ударах по Йемену в чат с женой и братом
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В США назревает еще один скандал, связанный с утечкой данных Пентагона. Как пишет The New York Times, глава Минобороны выкладывал данные об ударах в чат с женой и братом.
Как пишет издание, ссылаясь на четыре источника, министр обороны Пит Хегсет 15 марта поделился подробной информацией о предстоящих ударах по Йемену в закрытом групповом чате в мессенджере Signal, в котором состояли также его жена, брат и личный адвокат.
По данным источников издания, Хегсет опубликовал расписание полетов истребителей F/A-18 Hornet, которые наносят удары по хуситам. Отмечается, что это та же информация, которая была опубликована в чате, в который по ошибке добавили журналиста издания The Atlantic.
Газета отмечает также, что жена министра Хегсета Дженнифер - бывший продюсер Fox News. Она не является сотрудником Министерства обороны, но неоднократно ездила с мужем за границу и сопровождала его на секретные встречи с иностранными лидерами, за что пару критиковали.
"Брат Хегсета Фил и личный адвокат Тим Парлаторе работают в Пентагоне, но неясно, зачем им знать о предстоящих военных ударах по хуситам в Йемене", - подчеркивает издание.
При этом отмечается, что в отличие от чата, в который по ошибке включили журналиста, этот был создан самим Хегсетом с его личного номера. В этом чате, помимо жены, брата и адвоката Хегсета, состоят еще более 10 человек из его личного или профессионального окружения. Со всеми этими людьми Хегсет был знаком до назначения на пост министра, говорится в материале.и
Официальных комментариев по ситуации пока не было.
Напомним, в конце марта администрация президента Дональда Трампа случайно включила редактора издания Atlantic в онлайн-чат, где высшие должностные лица США обсуждали тайные планы ударов по повстанцам-хуситам в Йемене.
Позже Русская служба Би-Би-Си писала, что утечка из группового чата, где военно-политическое руководство США обсуждало военные планы, шокировала Вашингтон. Демократы призывают к отставке министра обороны и советника президента по национальной безопасности.
В итоге ответственность за произошедшее взял на себя советник Трампа по безопасности Майк Уолтц.
"Я создал эту группу и должен был убедиться, что все скоординировано", - заявил Уолтц.
Сообщалось, что администрация Трампа намерена провести расследование и разобраться во всем.
При этом сам Трамп заявлял, что не будет увольнять Уолтца.
"Майкл Уолтц усвоил урок, и он хороший человек", - заявил глава США.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2237586-nyt-ministr-oborony-ssha-vykladyval-dannye-ob-udarah-po-yemenu-v-chat-s-zhenoy-i-bratom/