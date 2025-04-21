NYT: Министр обороны США выкладывал данные об ударах по Йемену в чат с женой и братом

В США назревает еще один скандал, связанный с утечкой данных Пентагона. Как пишет The New York Times, глава Минобороны выкладывал данные об ударах в чат с женой и братом.

Как пишет издание, ссылаясь на четыре источника, министр обороны Пит Хегсет 15 марта поделился подробной информацией о предстоящих ударах по Йемену в закрытом групповом чате в мессенджере Signal, в котором состояли также его жена, брат и личный адвокат.

По данным источников издания, Хегсет опубликовал расписание полетов истребителей F/A-18 Hornet, которые наносят удары по хуситам. Отмечается, что это та же информация, которая была опубликована в чате, в который по ошибке добавили журналиста издания The Atlantic.

Газета отмечает также, что жена министра Хегсета Дженнифер - бывший продюсер Fox News. Она не является сотрудником Министерства обороны, но неоднократно ездила с мужем за границу и сопровождала его на секретные встречи с иностранными лидерами, за что пару критиковали.

"Брат Хегсета Фил и личный адвокат Тим Парлаторе работают в Пентагоне, но неясно, зачем им знать о предстоящих военных ударах по хуситам в Йемене", - подчеркивает издание.

При этом отмечается, что в отличие от чата, в который по ошибке включили журналиста, этот был создан самим Хегсетом с его личного номера. В этом чате, помимо жены, брата и адвоката Хегсета, состоят еще более 10 человек из его личного или профессионального окружения. Со всеми этими людьми Хегсет был знаком до назначения на пост министра, говорится в материале.и

Официальных комментариев по ситуации пока не было.

Напомним, в конце марта администрация президента Дональда Трампа случайно включила редактора издания Atlantic в онлайн-чат, где высшие должностные лица США обсуждали тайные планы ударов по повстанцам-хуситам в Йемене.

Позже Русская служба Би-Би-Си писала, что утечка из группового чата, где военно-политическое руководство США обсуждало военные планы, шокировала Вашингтон. Демократы призывают к отставке министра обороны и советника президента по национальной безопасности.

В итоге ответственность за произошедшее взял на себя советник Трампа по безопасности Майк Уолтц.

"Я создал эту группу и должен был убедиться, что все скоординировано", - заявил Уолтц.

Сообщалось, что администрация Трампа намерена провести расследование и разобраться во всем.

При этом сам Трамп заявлял, что не будет увольнять Уолтца.

"Майкл Уолтц усвоил урок, и он хороший человек", - заявил глава США.