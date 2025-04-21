"Заработают состояние": Трамп рассказал, что получат Россия и Украина при заключении сделки

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Россия и Украина смогут вести дела с США и заработать на этом после заключения соглашения, передает NUR.KZ.

"Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на этой неделе. После этого обе стороны смогут начать вести крупный бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние", — заявил президент США.

О какой конкретно сделке идет речь, Трамп не уточнил.

Отметим, Путин в канун Пасхи объявил о прекращении огня с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля. Он отметил, что исходит "из того, что украинская сторона последует нашему примеру".

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в рамках перемирия будет действовать "зеркально": "тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов".

Добавим, на прошлой неделе Русская служба BBC писала, что Трамп откажется от попыток организовать мирное соглашение между Россией и Украиной уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима.

"Мы не собираемся заниматься этим месяцами. Поэтому нам нужно очень быстро определить — это вопрос нескольких дней — возможно ли это в ближайшие недели. Если да, мы в деле. Если нет, у нас есть и другие приоритеты", — заявил госсекретарь США Марко Рубио в Париже после встречи с европейскими лидерами.

При этом сам Трамп отказался назвать дедлайн по переговорам.

"Конкретного количества дней нет, но мы хотим сделать это быстро", – сказал президент США.