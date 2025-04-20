"Это театр для одного зрителя - Дональда Трампа". Что говорят о "пасхальном перемирии" Путина

Руководство Украины и западные эксперты не верят в искренность намерений российского президента Владимира Путина, объявившего накануне о 30-часовом прекращении огня в связи с Пасхой. Они считают, что Путин хочет сохранить расположение президента США Дональда Трампа, пригрозившего накануне прекратить попытки мирного урегулирования. О том, что "пасхальное перемирие" рассчитано на внешнюю аудиторию, пишут даже провоенные блогеры.

Утром в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на разных направлениях фронта произошло 59 обстрелов и пять штурмовых действий. Он сослался на доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

"Наши воины повсюду отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и дальше зеркально", - заявил Зеленский.

"В целом на утро Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине, - резюмировал украинский президент. - Россия должна полностью соблюдать условия тишины".

Минобороны России на момент публикации этой заметки не сообщало о нарушении "пасхального перемирия", его заявления об украинских атаках появилось позже в воскресение (см. онлайн-трансляцию Би-би-си).

Эксперты сомневаются, что объявленное Москвой 30-часовое прекращение огня может сейчас привести к перемирию. "Я не считаю это серьезным показателем того, что Путин готов к миру", - сказал газете Washington Post Эрик Чиарамелла, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, который ранее работал в Национальном совете по разведке США.

"Это явно маневр, чтобы сохранить благосклонность президента Трампа. Если бы Путин был серьезен, он бы принял более длительное перемирие, на которое украинцы уже согласились", - полагает Чиарамелла.

Российский ученый, говоривший с американским изданием на условиях анонимности, предположил, что заявление Путина о коротком "пасхальном перемирии" прозвучало в тот момент, когда "российское руководство поняло, что им нужно сделать какой-то жест, чтобы перебросить мяч на площадку другой стороны".

"Между Москвой и Киевом идет пропагандистская битва, и обе стороны пытаются обвинить друг друга в ответственности за продолжение конфликта", - сказал эксперт. "Это театр для одного зрителя - Дональда Трампа", - добавил он.

Накануне Трамп вслед за госсекретарем США Марко Рубио пригрозил прекратить попытки мирного урегулирования, если Москва и Киев не достигнут прогресса в переговорах в ближайшее время. Менее чем через сутки прозвучало заявление Путина о 30-часовом прекращении огня.

Обвинив Россию в продолжении обстрелов, Зеленский в то же время пообещал, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня, если его не нарушат российские военные.

"Обе стороны, похоже, стремятся продемонстрировать заинтересованность в мирных переговорах перед все более нетерпеливой администрацией Трампа", - комментирует Washington Post.

Аналитики считают, что кратковременное предложение о прекращении огня стало легкой дипломатической победой Путина, а также попыткой помешать американской стороне выйти из конфликта, пишет Wall Street Journal. Как и другие, издание обращает внимание на то, что заявление президента России прозвучало на следующий день после того, как администрация Трампа пригрозила отказаться от своих усилий по прекращению огня.

Российские провоенные блогеры одобрили "пасхальное перемирие" и также связали его с попыткой сделать шаг навстречу США. Близкий к Минобороны России канал "Рыбарь" полагает, что 30-часовое прекращение огня "не даст противнику существенного преимущества в военном плане, зато станет важным элементом, укрепляющим дипломатическую позицию России".

"Заявить о перемирии первыми и продемонстрировать готовность к мирной инициативе - это в первую очередь работа на внешнюю аудиторию. Особенно на фоне продолжающихся консультаций с зарубежными странами", — пишет "Рыбарь". А телеграм-канал "Два майора" призвал воюющих в Украине российских военнослужащих "неукоснительно соблюдать задачи перемирия": "Именно вы определяете сегодня политическую повестку России на международной арене".

Канал "Архангел спецназа" при этом ожидает, что ВСУ "продолжат удары и атаки", поэтому "скорее всего, перемирие не продлится эти два дня". Зеленский в свою очередь обвиняет в продолжении боевых действий Россию.

"Фиксируем реальную ситуацию по всем направлениям. Курщина и Белгородская область - на эту территорию пасхальные заявления Путина не распространились. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются", - заявил президент Украины в телеграме в ночь на субботу.

"На части направлений на фронте продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются русские дроны. На части направлений потише", - признавал Зеленский, не уточняя, где снизилась интенсивность боевых действий.

Еще раньше он заявил, что "Украина будет действовать зеркально": "Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов". А глава МИД Украины Андрей Сибига напомнил, что Киев согласился на предложение США о безоговорочном прекращении огня еще 11 марта на переговорах в Саудовской Аравии.

"Теперь Путин сделал заявления о своей якобы готовности к прекращению огня. Вместо 30 дней - 30 часов. К сожалению, у нас есть долгая история несоответствия его заявлений его действиям. Мы знаем, что его словам верить нельзя, и будем смотреть не на слова, а на действия", - написал Сибига в соцсети X. По его словам, Россия может в любой момент согласиться на предложение о полном и безусловном 30-дневном прекращении огня, "которое находится на столе с марта".

Трамп "пасхальное перемирие" пока не комментировал, а в ЕС к нему отнеслись с недоверием. "У России есть послужной список агрессора, так что сначала нам нужно увидеть реальное прекращение агрессии и явные дела ради длительного прекращения огня", - заявила в субботу представитель Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер (цитата по Reuters).

В то же время, по мнению Wall Street Journal, "пасхальное перемирие" Путина может сигнализировать о возможном отходе от его требования решать то, что он называет "коренными причинами" войны, прежде чем сделать паузу в боевых действиях.

Washington Post напоминает, что когда ООН предлагала "пасхальное перемирие" в апреле 2022 года, Россия отказалась. Россия в свою очередь предлагала прекращение огня на Рождество в 2023 году, но тогда его отвергла Украина.

Зеленский утром в воскресенье заявил, что украинское предложение продлить режим тишины на 30 дней после 24:00 воскресенья остается в силе.