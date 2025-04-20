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Новые правила для иностранных автомобилей утвердили в Кыргызстане

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Кыргызстан, Бишкек
Кыргызстан, Бишкек. Фото: Jeremy Woodhouse / Getty Images

С 3 мая этого года вступают в силу новые правила по регистрации и эксплуатации иностранных автомобилей на территории Кыргызской Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на иностранное ведомство.

Как сообщается на официальном сайте Министерства экономики и коммерции КР, постановлением кабинета министров Кыргызской Республики от 17 апреля 2025 года № 212 утвержден Порядок въезда (ввоза), выезда (вывоза) на/из территорию Кыргызской Республики автотранспортных средств, зарегистрированных в уполномоченном органе другого государства, и их эксплуатации на территории Кыргызской Республики.

Документ вступает в силу по истечении 15 календарных дней со дня его официального опубликования - с 3 мая 2025 года.

Порядком определяется:

  • механизм оформления иностранных автотранспортных средств, перемещаемых через государственную границу Кыргызской Республики на пунктах пропуска;
  • порядок информационного взаимодействия между уполномоченными государственными органами;
  • требования к эксплуатации таких транспортных средств на территории Кыргызской Республики.

"Принятие Порядка направлено на повышение прозрачности, упрощение административных процедур и обеспечение соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере передвижения и эксплуатации автотранспорта", - резюмируется в публикации.

Напомним, в январе президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о легализации автомобилей с иностранными номерами. Министрам было поручено в течение полугода определить порядок процедуры.

Также Садыр Жапаров подписал указ, касающийся налогов, в рамках которого также планируется списать все долги местных предпринимателей и юридических лиц.

До этого в декабре прошлого года в Кыргызстане вслед за Казахстаном предложили разделить министерство образования на несколько частей. По мнению спикера, такой подход поможет повысить качество образования в Кыргызстане.

Также сообщалось, что парламент Кыргызстана принял в третьем чтении законопроект, позволяющий МВД выписывать штрафы за оскорбления и клевету, опубликованные в социальных сетях и на сайтах СМИ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2237391-novye-pravila-dlya-inostrannyh-avtomobiley-utverdili-v-kyrgyzstane/