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Долги спишут бизнесменам в Кыргызстане – президент республики подписал указ

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Предприниматель считает налоги
Предприниматель ведет учет. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, касающийся налогов, в рамках которого также планируется списать все долги местных предпринимателей и юридических лиц, передает NUR.KZ.

Новость о подписании Указа глава Кыргызстана опубликовал в Facebook. В посте он также разъяснил суть нововведений.

"Я дал поручение полностью отменить налог на автотранспорт и подписал соответствующий указ. Это решение связано с тем, что вступили в силу изменения в закон "О Дорожном фонде", предусматривающие сбор одного сома с каждого литра топлива. С транспортных средств налог больше не взимается - вместо этого с 1 января с каждого литра бензина или дизельного топлива, заправленного в автомобиль, взимается один сом", - отмечается в посте.

Садыр Жапаров своим указом также освободил от налога (амнистия) граждан, которые не платили налог на автотранспорт до 1 января 2025 года.

"Мы также простили все долги юридических и частных предпринимателей, накопленные до 1 января 2022 года. (Налоги за период до 1 января 2022 года не будут проверяться). Создана рабочая группа. В течение месяца они представят свои предложения", - отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно указу, продлен мораторий на освобождение фермеров от земельного налога до 2030 года.

"Но, уважаемые соотечественники, хочу напомнить вам одну вещь. Государство держится и становится сильным благодаря налогам. Рост зарплат, пенсий, пособий, строительство социальных объектов, асфальтирование дорог и другие работы зависят от собранных налогов.

Нам нужно избавиться от представления, что если не платить налоги, то в конечном итоге это сойдет с рук. Своевременная уплата налогов - это священный долг каждого гражданина.

В развитых странах, которыми мы восхищаемся, налоги священны. За их неуплату или уклонение от них предусмотрены очень строгие наказания. Поэтому и у нас налоги должны быть священны. С этого момента оплачивайте налоги своевременно", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в рамках процедуры банкротства казахстанцам уже списали долги на 50 млрд тенге. Общая сумма задолженности, которую просят "простить" граждане, достигла 358 млрд тенге.

Летом прошлого года в АРРФР рассказали о мерах по снижению закредитованности казахстанцев.

При этом еще в феврале прошлого года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства высказался о проблемах, с которыми сталкивается отечественный бизнес, заявив, что "нужно снизить прессинг".

Также в одном из своих выступлений Токаев заявил, что прямая задача правительства и акимов - оказывать всестороннюю поддержку бизнес-сообществу, а не закрываться от них.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2209530-dolgi-spishut-biznesmenam-v-kyrgyzstane-sadyr-zhaparov-podpisal-ukaz/

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