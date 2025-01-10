В Кыргызстане легализуют автомобили с иностранными номерами
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Садыр Жапаров подписал указ о легализации автомобилей с иностранными номерами. Министрам поручено в течение полугода определить порядок процедуры, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт президента КР.
Сегодня, 10 января, Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.
Согласно ему, в целях обеспечения прозрачности процесса приобретения движимого имущества и гарантий его сохранности для добросовестных владельцев автомашин с госзнаками иностранных государств, устранения правовой неопределенности, добровольной регистрации гражданами используемых автомашин, кабинету министров Кыргызской Республики поручено:
- в двухмесячный срок урегулировать процедуру легализации автотранспортных средств физических лиц, имеющих государственные регистрационные знаки иностранных государств, ввезенных на территорию Кыргызской Республики, и принять соответствующее решение;
- проектом решения в шестимесячный срок урегулировать процедуру легализации в 3 этапа.
Также министрам предстоит разработать и утвердить правила и условия первичной регистрации, размер и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию автомашин, ввезенных в Кыргызстан, и принять другие меры, вытекающие из Указа.
Также соответствующие поручения даны Погранслужбе Кыргызстана, МВД и Министерству экономики и коммерции.
Напомним, ранее 8 января президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, касающийся налогов, в рамках которого также планируется списать все долги местных предпринимателей и юридических лиц.
До этого в декабре прошлого года в Кыргызстане вслед за Казахстаном предложили разделить министерство образования на несколько частей. По мнению спикера, такой подход поможет повысить качество образования в Кыргызстане.
Также сообщалось, что парламент Кыргызстана принял в третьем чтении законопроект, позволяющий МВД выписывать штрафы за оскорбления и клевету, опубликованные в социальных сетях и на сайтах СМИ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2210303-v-kyrgyzstane-legalizuyut-avtomobili-s-inostrannymi-nomerami/