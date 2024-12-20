"Налог на слово". В Кыргызстане решили штрафовать за оскорбления и клевету в интернете

Парламент Кыргызстана принял в третьем чтении законопроект, позволяющий МВД выписывать штрафы за оскорбления и клевету, опубликованные в социальных сетях и на сайтах СМИ. Правозащитники и общественные деятели выступили против инициативы, опасаясь преследования за критику в адрес властей.

Только четыре депутата парламента из 80 зарегистрированных на заседании (Дастан Бекешев, Жанар Акаев, Сеидбек Атамбаев и Эльдар Абакиров) выступили против принятия поправок. 68 парламентариев проголосовали «за», восемь воздержались.

Документ вносит поправки в Кодекс о правонарушениях, которые наделяют Министерство внутренних дел Кыргызстана полномочиями отслеживать факты оскорблений и клеветы в интернете и заполнять протоколы о штрафах на нарушителей.

Физических лиц намерены штрафовать на 20 тысяч сомов (около 230 долларов), а юридических лиц — на 65 тысяч сомов (747 долларов).

Во втором чтении, которое прошло 5 декабря, депутат Дастан Бекешев назвал вводимые штрафы «налогом на слово».

«20 тысяч за оскорбление и клевету в интернете — это большая сумма, это целая зарплата учителя. […] Это налог на слово. Чем искать в интернете, кто что сказал или подумал плохое, лучше бы искать преступников и других нарушителей закона. По-моему, правоохранительным органам есть, чем заниматься, и государству в целом», — сказал он.

Юрист правозащитной организации «Институт Медиа Полиси» Акмат Алагушев настаивает, что новый закон будет работать выборочно — по тому же принципу, что и закон о ложной информации.

«Про закон говорили, что он будет бороться с фейками, но вышло все с точностью до наоборот. Закон стал бороться с [онлайн-изданиями] „Клооп" и „Азаттыком". И эти поправки тоже будут работать против независимых СМИ», — сказал юрист Би-би-си.

Как менялся законопроект?

Поправки инициировали Министерство культуры и Министерство юстиции в апреле 2024 года. Законопроект вызвал критику со стороны кыргызстанцев, юристов и правозащитников.

По задумке авторов закона, Минкульт Кыргызстана должен был заняться выявлением оскорблений и клеветы в интернете. Более того, ведомство смогло бы самостоятельно выписывать штрафы нарушителям без обращения в суд.

В первоначальной редакции законопроекта размер штрафа для физлиц составлял 100 тысяч сомов (1150 долларов), а для юрлиц — 200 тысяч сомов (2 300 долларов).

«[Штрафы] необоснованно высоки. Кроме этого, в законопроекте необходимо учесть, что применение данных штрафных санкций должно определяться исключительно в судебном порядке, а не со стороны Минкультуры», — отметила омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева, призвав авторов законопроекта доработать его.

Правозащитная организация «Институт Медиа Полиси» вовсе попросила инициаторов отозвать законопроект, поскольку он содержал "юридические дефекты» и подразумевал «значительное увеличение штата Минкульта" и окладов его сотрудников.

После общественной критики и возражений депутатов размеры штрафов снизили, рассказал замминистра юстиции Орозбек Сыдыков во время второго чтения 5 декабря.

Также, по его словам, полномочия по борьбе с клеветой были переданы МВД, а в законопроект добавили норму о судебном разбирательстве.

«Оазис свободы слова»

За последние четыре года — после прихода президента Садыра Жапарова к власти — в Кыргызстане значительно ухудшилась ситуация со свободой слова, считают международные организации.

С 2021 года Кыргызстан входит в категорию несвободных стран по оценке международной неправительственной организации Freedom House. В рейтинге организации «Репортеры без границ» (RSF) Кыргызстан занимает 120-е место — между Колумбией и Мексикой.

«До этого Кыргызстан считался оазисом свободы прессы в регионе. Но можно заметить, что сложилась беспрецедентная ситуация с преследованием журналистов», — отметила глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье.

Принятый в августе 2021 года закон о фейках сделал возможным досудебную блокировку сайтов СМИ и социальных сетей. Таким образом в сентябре 2023-го был заблокирован сайт независимого издания Kloop.kg.

Более того, в июле этого года фонд «Клооп Медиа», к которому относится Kloop.kg, был ликвидирован властями через суд. Иск против «Клооп Медиа» подал прокурор Эмильбек Абдыманнапов, указав, что большая часть публикаций издания «носит негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов».

Независимые издания и их журналисты также становятся фигурантами уголовных дел и подвергаются другим формам преследования.

18 декабря Бишкекской городской суд оставил в силе обвинительные приговоры в отношении журналистов-расследователей. Глава проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы была приговорена к 6 годам колонии, акын (поэт-импровизатор) Азамат Ишенбеков — к пяти годам лишения свободы. Двум журналистам, Актилеку Капарову и Айке Бейшекеевой, назначено три года пробации.

Айсымбат Токоева

Би-би-си