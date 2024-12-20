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В Кыргызстане вслед за Казахстаном предложили разделить одно из министерств

Опубликовано:

Класс в школе
Школа. Иллюстративное фото: Nestea06 / Getty Images

Спикер Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурлан Шакиев предложил разделить министерство образования на несколько частей - свою инициативу он озвучил на третьем Народном курултае.

По словам председателя парламента, сейчас министр образования должен уследить сразу за восемью-девятью сферами, пишет 24.kg.

"Министр должен уследить за дошкольным, школьным и высшим образованием. Кроме того, есть научная сфера. Даже если мы поставим двухглавого министра, он не успеет уследить. Поэтому я несколько раз просил разделить ведомство на министерство школьного и дошкольного образования и министерство высшего образования и науки", - считает Шакиев.

По мнению спикера, такой подход поможет повысить качество образования в Кыргызстане.

Стоит отметить, что в июне 2022 года министерство образования и науки Казахстана разделили на два ведомства:

Министерство просвещения с передачей ему функций и полномочий Министерства образования и науки Республики Казахстан в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей, обеспечения качества в сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, цифровизации дошкольного, среднего, технического и профессионального образования;

Министерство науки и высшего образования с передачей ему функций и полномочий Министерства образования и науки Республики Казахстан в области высшего и послевузовского образования, языковой политики, науки, обеспечения качества в сфере высшего и послевузовского образования и науки, цифровизации высшего и послевузовского образования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2202845-v-kyrgyzstane-vsled-za-kazahstanom-predlozhili-razdelit-odno-iz-ministerstv/

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