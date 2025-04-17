NYT: Трамп отклонил планы Израиля о нанесении ударов по Ирану

Израиль планировал нанести удар по иранским ядерным объектам уже в мае, но Дональд Трамп отклонил его в пользу переговоров с Тегераном, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Times.

По данным издания, Израиль разработал планы атаки на иранские ядерные объекты, для чего потребовалась бы помощь США. По данным источников издания из числа представителей администрации, атака была запланирована на май этого года, но Трамп в последние недели отклонил его в пользу переговоров с Ираном об ограничении его ядерной программы.

"Трамп принял свое решение после месяцев внутренних дебатов о том, продолжать ли дипломатию или поддержать Израиль в попытках помешать Ирану создать бомбу, в то время как Иран был ослаблен в военном и экономическом плане, - сказано в публикации.

Отмечается, что дебаты выявили линии разлома между "исторически агрессивными американскими чиновниками кабинета министров" и другими помощниками, которые считали, что военное нападение на Иран может разрушить ядерные амбиции страны и избежать более масштабной войны.

"В результате был достигнут приблизительный консенсус, на данный момент, против военных действий, а Иран просигнализировал о готовности к переговорам", - отметили источники.

По данным чиновников, целью предложений Израиля было отодвинуть способность Тегерана разрабатывать ядерное оружие на год или больше. Почти все планы потребовали бы помощи США не только для защиты Израиля от иранского возмездия, но и для обеспечения успеха израильской атаки, что сделало бы Соединенные Штаты центральной частью самой атак.

Брайан Хьюз, пресс-секретарь Совета национальной безопасности, заявил, что "вся руководящая команда национальной безопасности" администрации привержена политике Трампа в отношении Ирана.

"Президент Трамп ясно дал понять: у Ирана не может быть ядерного оружия, и все варианты остаются на столе. Президент санкционировал прямые и косвенные переговоры с Ираном, чтобы прояснить этот момент. Но он также ясно дал понять, что это не может продолжаться бесконечно", - сказал Хьюз.

В Белом доме и ЦРУ не ответили на просьбы прокомментировать ситуации, как и у в управлении Нетаньяху и Армии обороны Израиля.

Отметим, в начале марта Трамп заявил, что направил руководству Ирана письмо с предложением о переговорах из-за опасений в связи с наличием ядерного оружия у республики. В тот же день он написал, что грядет интересное время в отношениях с Ираном, а США не могут позволить им иметь ядерное оружие.

На следующий день верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи без упоминания конкретных стран и политиков сказал, что не пойдет на переговоры с теми, кто навязывает их для того, чтобы удовлетворить собственные интересы.

Позже власти Ирана дали понять, что страна открыта для переговоров с Соединенными Штатами по своей ядерной программе. При этом в представительстве заявили, что "переговоры никогда не состоятся, если их целью является ликвидация мирной ядерной программы Тегерана".

Однако уже на следующий день президент Ирана отказался вести переговоры с Трампом. СМИ писали, что призывы Трампа к переговорам в Тегеране сочли издевательскими.

А в начале апреля американский президент Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о том, что США и Иран готовы начать прямые переговоры по ядерной программе Тегерана.

Вскоре американские и иранские официальные лица прибыли в столицу Омана Маскат, чтобы попытаться заключить новое соглашение по ядерной программе Ирана.