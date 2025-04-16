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Зеленский ответил на слова спецпосланника Трампа о пяти регионах Украины

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: LUDOVIC MARIN/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа об оккупированных территориях Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

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Ранее спецпредставитель США Стив Уиткофф в интервью одному из американских телеканалов заявил, что президент России Владимир Путин стремится к миру в Украине, но "самой большой проблемой в этом конфликте" являются пять украинских территорий, которые Кремль требует признать российскими. Речь идет о Крыме, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз подчеркнул, что Украина не согласится на передачу территорий.

"Все территории принадлежат унитарному государству Украина. Поэтому … о территории нашего государства может говорить только народ Украины", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе.

Украинский лидер добавил, что красные линии в переговорах для Киева - это признавать "любые территории временно оккупированные как не украинские, а российские".

По словам Зеленского, "соответствующие представители" обсуждают вопрос "вне своей компетенции".

Напомним, еще в марте СМИ писали, что Россия на переговорах с США добивалась передачи под свой контроль территории четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Чиновник, близкий к Кремлю, заявлял, что РФ намерена любой ценой закрепить над указанными областями контроль.

Позже Зеленский заявил, что Украина не будет признавать оккупированные территории российскими.

"Относительно красных линий, я как президент и украинцы как граждане своей страны, не буду нарушать свою Конституцию, а буду защищать суверенитет и нашу независимость, защищая наших людей и нашу землю", - сказал Зеленский, выступая перед журналистами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2236044-zelenskiy-otvetil-na-slova-specposlannika-trampa-o-pyati-regionah-ukrainy/