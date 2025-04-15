Создателя "Синего кита" осудили в России
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В России суд рассмотрел дело создателя группы "Синий кит". Его признали виновным и приговорили к 9 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.
Как сообщается на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области, 15 апреля 2025 года Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело по обвинению Погиблова Ильи в совершении преступлений, предусмотренных ст. 110.2, ст. 110.1, ст. 150 УК РФ.
В судебном заседании установлено, что Погиблов И. В., находясь на территории Ленинского района Новосибирска, имея патологический интерес к смерти других лиц, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организовал деятельность, направленную по побуждение неопределенного круга лиц, в том числе, не достигших совершеннолетия, к совершению самоубийства путем создания публичного канала под наименованием "Синий кит", которую возглавил и в которую вовлек несовершеннолетнего подростка.
Организованная Погибловым И. В. группа в 2023 году путем общения в мессенджерах с использованием уговоров, убеждений, предложений побуждали потенциальных жертв, которыми являлись в том числе несовершеннолетние, к выполнению ряда специализированных заданий, необходимых для подготовки к самоубийству, сутью которых являлось выполнение действий, направленных на причинение себе телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья, сообщает суд.
Однако довести свой умысел, направленный на склонение к совершению самоубийства, Погиблов И. В. и другое лицо не смогли до конца в связи с пресечением деятельности преступной группы правоохранительными органами.
В судебном заседании Погиблов И. В. вину в совершении преступлений признал полностью.
Приговором суда Погиблов И.В. признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права на срок 4 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети интернет.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, осенью прошлого года уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева поделилась памяткой со списком опасных для детей книг, онлайн игр и групп. Ранее список разослали всем родителям. В списке значатся такие группы, как "Синий кит", "Беги или умри".
Ранее мы писали, что в Алматы за менее чем две недели с жизнью покончили несколько детей. Первая трагедия произошла 12 сентября.
Позже телеканал "Астана" сообщал, что на территории южной столицы была начата проверка доступа к чердакам и крышам в многоквартирных домах, и что власти мегаполиса предприняли это с целью предотвращения различного рода ЧП.
Примерно тогда же Министерство просвещения опубликовало обращение к родителям в связи с трагическими событиями. В комитете выразили обеспокоенность по поводу обеспечения кибербезопасности детей и просили родителей обратить особое внимание на посещаемые сайты и онлайн-активность своих детей.
На фоне этого детский омбудсмен Закиева высказалась о проблеме суицида среди несовершеннолетних в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2235963-sozdatelya-sinego-kita-osudili-v-rossii/