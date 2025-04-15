Создателя "Синего кита" осудили в России

В России суд рассмотрел дело создателя группы "Синий кит". Его признали виновным и приговорили к 9 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

Как сообщается на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области, 15 апреля 2025 года Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело по обвинению Погиблова Ильи в совершении преступлений, предусмотренных ст. 110.2, ст. 110.1, ст. 150 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что Погиблов И. В., находясь на территории Ленинского района Новосибирска, имея патологический интерес к смерти других лиц, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организовал деятельность, направленную по побуждение неопределенного круга лиц, в том числе, не достигших совершеннолетия, к совершению самоубийства путем создания публичного канала под наименованием "Синий кит", которую возглавил и в которую вовлек несовершеннолетнего подростка.

Организованная Погибловым И. В. группа в 2023 году путем общения в мессенджерах с использованием уговоров, убеждений, предложений побуждали потенциальных жертв, которыми являлись в том числе несовершеннолетние, к выполнению ряда специализированных заданий, необходимых для подготовки к самоубийству, сутью которых являлось выполнение действий, направленных на причинение себе телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья, сообщает суд.

Однако довести свой умысел, направленный на склонение к совершению самоубийства, Погиблов И. В. и другое лицо не смогли до конца в связи с пресечением деятельности преступной группы правоохранительными органами.

В судебном заседании Погиблов И. В. вину в совершении преступлений признал полностью.

Приговором суда Погиблов И.В. признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права на срок 4 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети интернет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, осенью прошлого года уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева поделилась памяткой со списком опасных для детей книг, онлайн игр и групп. Ранее список разослали всем родителям. В списке значатся такие группы, как "Синий кит", "Беги или умри".

Ранее мы писали, что в Алматы за менее чем две недели с жизнью покончили несколько детей. Первая трагедия произошла 12 сентября.

Позже телеканал "Астана" сообщал, что на территории южной столицы была начата проверка доступа к чердакам и крышам в многоквартирных домах, и что власти мегаполиса предприняли это с целью предотвращения различного рода ЧП.

Примерно тогда же Министерство просвещения опубликовало обращение к родителям в связи с трагическими событиями. В комитете выразили обеспокоенность по поводу обеспечения кибербезопасности детей и просили родителей обратить особое внимание на посещаемые сайты и онлайн-активность своих детей.

На фоне этого детский омбудсмен Закиева высказалась о проблеме суицида среди несовершеннолетних в Казахстане.