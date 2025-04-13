США освободили от тарифов смартфоны и компьютеры, даже из Китая

Администрация Трампа исключила смартфоны и компьютеры из списка товаров, облагаемых в США только что введенной импортной пошлиной. Это касается и товаров, произведенных в Китае, для которых ранее был установлен повышенный тариф в 125%.

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В пятницу поздно вечером Таможни и пограничный патруль США опубликовали сообщение, из которого следовало, что при применении введенных Трампом глобальных тарифов (для большинства стран, за исключением Китая, пошлина пока составляет 10%), для компьютеров, смартфонов и еще нескольких категорий электронных устройств и их компонентов будет сделано исключение.

Американские технологические компании опасались, что введенные Трампом налоги на импорт приведут к резкому росту цен на цифровые устройства, многие из которых производятся в Китае.

Помимо смартфонов и компьютеров, от тарифов будут также освобождены полупроводники, солнечные батареи, карты памяти и плоские экраны.

Если бы оплата введенных Трампом тарифов была переложена на плечи американских потребителей, цены на собираемые в Китае айфоны и другие электронные товары, по некоторым оценкам, для них могли бы подскочить почти втрое.

США — один из основных рынков сбыта айфонов, по данным Counterpoint Research, в прошлом году на Apple там приходилось около половины всех продаж смартфонов.

По данным компании, почти 80% продаваемых в США айфонов производятся в Китае, а оставшиеся 20% — в Индии.

Чтобы избежать чрезмерной зависимости от Китая, в последние годы Apple (равно как и Samsung, а также большинство других основных игроков на рынке смартфонов) пытается диверсифицировать свои цепочки поставок.

Первыми кандидатами на создание дополнительных производственных мощностей стали Индия и Вьетнам.

В последние дни, после того как трамповские тарифы вступили в силу, Apple активно ищет возможность ускорить индийское производство и нарастить его объёмы.

Изначально Трамп заявлял, что жёсткие тарифы будут введены в отношении всех стран мира и вступят в силу на этой неделе.

Однако в среду он неожиданно резко изменил курс, объявив, что страны, для которых он установил повышенные тарифы — за исключением Китая — получат 90-дневную отсрочку.

Повышение тарифов на китайские товары Трамп объяснил тем, что американцы якобы готовы к введению Пекином ответных мер в виде 84-процентных пошлин на товары из США.

Кроме того, в среду Трамп заявил, что страны, власти которых не стали отвечать на американские тарифы введением собственных «зеркальных» таможенных платежей, получат отсрочку — и до конца июня будут облагаться лишь общей для всех стран импортной пошлиной в размере 10% (что тоже значительно выше, чем было ранее).

Позже Белый дом объяснил, что первоначальное заявление Трампа было лишь «переговорной тактикой», направленной на то, чтобы добиться от других стран более выгодных условий торговли.

Сам Трамп заявляет, что введенный им налог на импорт позволит устранить несправедливость в глобальной торговой системе, а также вернуть рабочие места и заводы на американскую землю.