Трамп отступил, но торговая война только начинается. Семь уроков первой тарифной недели

Дональд Трамп пошел на попятную, как только его мировая торговая война стала угрожать Америке финансовым кризисом. На тормоза пришлось нажать всего через 13 часов после вступления в силу повышенных тарифов. Однако торговая война не только не закончена — она продолжается с прежней силой, а нанесенный ущерб уже необратим и угрожает благосостоянию всего мира.

1. Трамп непредсказуем. Это — первая из двух главных проблем

Еще в понедельник Трамп клялся, что не отступит и никакой паузы на три месяца в тарифной войне не будет. Уже в среду он отступил и взял паузу на три месяца.

Пока Трамп у власти, другие страны, бизнес и люди будут исходить из того, что президент США в любой момент способен взять мир на абордаж. Новая граница между стабильностью и хаосом пролегает в голове одного человека, и на этой неделе Трамп показал, с какой легкостью готов пересекать эту границу по несколько раз в неделю.

Такая неопределенность — тормоз мирового развития. Население и компании перестают тратить на потребление и инвестиции, экономика тормозит — падают доходы и уровень жизни. Все живут хуже, чем могли бы, будь ситуация стабильной и предсказуемой.

2. Вторая главная проблема — тарифы Трампа разрушительны для экономики, в том числе американской

Если до сих пор можно было спорить о пользе тарифов, то эта неделя положила спорам конец и доказала, что тарифы Трампа приносят только вред (как и предупреждали экономисты).

Трамп сделал импортные барьеры главным инструментом и экономической, и внешней политики. Он ввел гигантские пошлины на весь импорт в США вопреки уговорам. Даже паника на фондовых рынках его не остановила.

Только когда дело дошло до распродажи американского госдолга и доллара, а на горизонте появилось зарево финансового кризиса, Трамп поддался на уговоры ближайшего круга миллиардеров и финансистов и поставил часть тарифов на трехмесячную паузу.

Все шло к тому, что в финансовой системе могло вот-вот что-то коротнуть и сломаться, как это было в 2008 году и в ковид. Только на этот раз единственным автором финансового кризиса был бы Дональд Трамп.

3. Торговая война продолжается с прежней силой, несмотря на паузу

Но ничего по большому счету не изменилось. Трамп притормозил у края пропасти, однако в итоге его война приобрела еще более разрушительный характер.

Во-первых, потому что никакие тарифы Трамп не отменил, а лишь приостановил часть повышенных. Всеобщий налог на весь импорт в США остался на уровне 10%, на сталь и машины — 25%, и Трамп готовит аналогичные сборы с лекарств, древесины и других товаров.

И во-вторых потому, что Трамп взвинтил пошлины на импорт из Китая — до запредельных, то есть запретительных. Поскольку Китай — самый крупный поставщик товаров, особенно потребительских, общее тарифное бремя в итоге осталось примерно на том же уровне, что было до паузы. И оно гигантское.

В начале года средняя пошлина — налог на импорт, который платят американцы — в США составляла 2,5%. После вступления в силу масштабных тарифов Трампа она взлетела до 24%. И осталась примерно на этом уровне, несмотря на паузу, из-за повышения сборов с китайских товаров.

4. Китай Трампа не боится

На Китай в этот раз Трамп набросился потому, что он ответил на его первый выпад. Теперь Трамп поднял ставки на 125% до 145%. На этом уровне пошлина теряет смысл как инструмент тонкой настройки и становится непреодолимым барьером в торговле между двумя крупнейшими экономиками мира.

Грузовое судно. Фото: STR/Getty Images

Китай в пятницу ответил зеркально и на этом поставил точку. Дальше повышать тарифы не имеет никакого смысла, они и так запретительные, ответили китайцы и еще раз повторили: мы готовы к переговорам, но не под дулом пистолета.

Китай в этой схватке выглядит жертвой рэкета со стороны самой сильной державы на планете. Население поддерживает компартию и готово терпеть, а компартия обещает поддержать и бизнес, и население.

У Китая в рукаве есть козыри — от девальвации юаня и продажи гособлигаций США до давления на американские компании в Китае. Однако пока он воздерживается от наступательных действий и только обороняется, закрепляясь на моральной высоте.

5. Трамп не тефлоновый

Американского президента не испугались ни канадцы, ни европейцы. Французский президент Эммануэль Макрон утром в пятницу призвал ЕС вести переговоры с США с позиции силы: "Франция готова. Европа тоже должна быть готова. Нужно сохранять ясную голову и единство, нужно твердо отстаивать свои интересы".

Тарифы портят имидж Трампа не только за рубежом, но и дома.

Перед прошлогодними выборами американцы говорили, что для экономики Трамп будет лучшим президентом. Теперь лишь около 40% считают, что он справляется с этой задачей, а 50% не одобряют его экономическую политику.

6. Мощь и сила США не безграничны

Трамп и его окружение не устают повторять: Америке никто не нужен, это Америка нужна всем. Уходящая неделя проверила этот тезис на прочность. И к нему возникли вопросы.

Трамп затеял торговую войну еще в первый президентский срок, чтобы сдержать Китай. Постепенный разрыв связей с главным экономическим и военным соперником был главной целью и последующей администрации Джо Байдена. США настойчиво рекомендовали Европе последовать их примеру.

Теперь же тарифы Трампа против ЕС и Китая заставили Европу задуматься. Испанский премьер Педро Санчес в пятницу приехал в Пекин и сказал, что ЕС и Китаю нужно углублять отношения. На это китайский председатель Си Цзиньпин ответил, что "Китай и Европа должны совместно противостоять односторонней практике запугивания" со стороны США.

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Bloomberg/Getty Images

Несмотря на уход США в тень, Китай пока не сможет заменить Америку в роли двигателя международной торговли и экономики. Мир по-прежнему торгует в долларах, главный финансовый рынок — в Америке, а самый ликвидный и востребованный финансовый актив — американский госдолг.

Как бы ни старался Трамп, к США в мире относятся менее настороженно, чем к Китаю.

В Азии у Китая со многими странами территориальные споры и в целом натянутые отношения. И в Европе Китай вызывает скорее аллергию, чем теплые чувства, поскольку они спорят о торговле и безопасности, а к тому же Китай поддерживает Россию в ее агрессии против Украины.

7. Напоследок — хорошие новости

Разворот Трампа еще раз показал, как именно можно убедить американского президента отказаться от разрушительной политики.

Нужно убедить его, что он уже победил, а отступление — гениальный ход мудрого "мастера сделки". Этим и занимались его соратники и поклонники последние два дня, оправдывая тарифную паузу.

Спонсор Трампа миллиардер Билл Акман после объявления тарифов называл их "большой ошибкой", ведущей к "разрушению мировой экономики". Он жаловался на падение курса доллара и цен гособлигаций — "это не признаки успешной политики".

И как только Трамп пошел на попятную, Акман рассыпался в комплиментах.

"Блестящее исполнение от Дональда Трампа. Учебник, Искусство сделки", — похвалил миллиардер Трампа и его книгу.

Сторонники уверены, что за трехмесячную паузу Трамп выбьет уступки у торговых партнеров, над которыми он подвесил дамоклов меч.

Тем временем рынки и бизнес больше волнует тот факт, что отсрочка временная, а настоящая война — с Китаем — перешла в ядерную стадию. Поэтому после легкой передышки цены американских активов снова снижаются.

Все только начинается.