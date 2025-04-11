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Трамп отступил, но торговая война только начинается. Семь уроков первой тарифной недели

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Peter Kramer/NBC via Getty Images

Дональд Трамп пошел на попятную, как только его мировая торговая война стала угрожать Америке финансовым кризисом. На тормоза пришлось нажать всего через 13 часов после вступления в силу повышенных тарифов. Однако торговая война не только не закончена — она продолжается с прежней силой, а нанесенный ущерб уже необратим и угрожает благосостоянию всего мира.

1. Трамп непредсказуем. Это — первая из двух главных проблем

Еще в понедельник Трамп клялся, что не отступит и никакой паузы на три месяца в тарифной войне не будет. Уже в среду он отступил и взял паузу на три месяца.

Пока Трамп у власти, другие страны, бизнес и люди будут исходить из того, что президент США в любой момент способен взять мир на абордаж. Новая граница между стабильностью и хаосом пролегает в голове одного человека, и на этой неделе Трамп показал, с какой легкостью готов пересекать эту границу по несколько раз в неделю.

Такая неопределенность — тормоз мирового развития. Население и компании перестают тратить на потребление и инвестиции, экономика тормозит — падают доходы и уровень жизни. Все живут хуже, чем могли бы, будь ситуация стабильной и предсказуемой.

2. Вторая главная проблема — тарифы Трампа разрушительны для экономики, в том числе американской

Если до сих пор можно было спорить о пользе тарифов, то эта неделя положила спорам конец и доказала, что тарифы Трампа приносят только вред (как и предупреждали экономисты).

Трамп сделал импортные барьеры главным инструментом и экономической, и внешней политики. Он ввел гигантские пошлины на весь импорт в США вопреки уговорам. Даже паника на фондовых рынках его не остановила.

Только когда дело дошло до распродажи американского госдолга и доллара, а на горизонте появилось зарево финансового кризиса, Трамп поддался на уговоры ближайшего круга миллиардеров и финансистов и поставил часть тарифов на трехмесячную паузу.

Все шло к тому, что в финансовой системе могло вот-вот что-то коротнуть и сломаться, как это было в 2008 году и в ковид. Только на этот раз единственным автором финансового кризиса был бы Дональд Трамп.

3. Торговая война продолжается с прежней силой, несмотря на паузу

Но ничего по большому счету не изменилось. Трамп притормозил у края пропасти, однако в итоге его война приобрела еще более разрушительный характер.

Во-первых, потому что никакие тарифы Трамп не отменил, а лишь приостановил часть повышенных. Всеобщий налог на весь импорт в США остался на уровне 10%, на сталь и машины — 25%, и Трамп готовит аналогичные сборы с лекарств, древесины и других товаров.

И во-вторых потому, что Трамп взвинтил пошлины на импорт из Китая — до запредельных, то есть запретительных. Поскольку Китай — самый крупный поставщик товаров, особенно потребительских, общее тарифное бремя в итоге осталось примерно на том же уровне, что было до паузы. И оно гигантское.

В начале года средняя пошлина — налог на импорт, который платят американцы — в США составляла 2,5%. После вступления в силу масштабных тарифов Трампа она взлетела до 24%. И осталась примерно на этом уровне, несмотря на паузу, из-за повышения сборов с китайских товаров.

4. Китай Трампа не боится

На Китай в этот раз Трамп набросился потому, что он ответил на его первый выпад. Теперь Трамп поднял ставки на 125% до 145%. На этом уровне пошлина теряет смысл как инструмент тонкой настройки и становится непреодолимым барьером в торговле между двумя крупнейшими экономиками мира.

Грузовое судно
Грузовое судно. Фото: STR/Getty Images

Китай в пятницу ответил зеркально и на этом поставил точку. Дальше повышать тарифы не имеет никакого смысла, они и так запретительные, ответили китайцы и еще раз повторили: мы готовы к переговорам, но не под дулом пистолета.

Китай в этой схватке выглядит жертвой рэкета со стороны самой сильной державы на планете. Население поддерживает компартию и готово терпеть, а компартия обещает поддержать и бизнес, и население.

У Китая в рукаве есть козыри — от девальвации юаня и продажи гособлигаций США до давления на американские компании в Китае. Однако пока он воздерживается от наступательных действий и только обороняется, закрепляясь на моральной высоте.

5. Трамп не тефлоновый

Американского президента не испугались ни канадцы, ни европейцы. Французский президент Эммануэль Макрон утром в пятницу призвал ЕС вести переговоры с США с позиции силы: "Франция готова. Европа тоже должна быть готова. Нужно сохранять ясную голову и единство, нужно твердо отстаивать свои интересы".

Тарифы портят имидж Трампа не только за рубежом, но и дома.

Перед прошлогодними выборами американцы говорили, что для экономики Трамп будет лучшим президентом. Теперь лишь около 40% считают, что он справляется с этой задачей, а 50% не одобряют его экономическую политику.

6. Мощь и сила США не безграничны

Трамп и его окружение не устают повторять: Америке никто не нужен, это Америка нужна всем. Уходящая неделя проверила этот тезис на прочность. И к нему возникли вопросы.

Трамп затеял торговую войну еще в первый президентский срок, чтобы сдержать Китай. Постепенный разрыв связей с главным экономическим и военным соперником был главной целью и последующей администрации Джо Байдена. США настойчиво рекомендовали Европе последовать их примеру.

Теперь же тарифы Трампа против ЕС и Китая заставили Европу задуматься. Испанский премьер Педро Санчес в пятницу приехал в Пекин и сказал, что ЕС и Китаю нужно углублять отношения. На это китайский председатель Си Цзиньпин ответил, что "Китай и Европа должны совместно противостоять односторонней практике запугивания" со стороны США.

Дональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Bloomberg/Getty Images

Несмотря на уход США в тень, Китай пока не сможет заменить Америку в роли двигателя международной торговли и экономики. Мир по-прежнему торгует в долларах, главный финансовый рынок — в Америке, а самый ликвидный и востребованный финансовый актив — американский госдолг.

Как бы ни старался Трамп, к США в мире относятся менее настороженно, чем к Китаю.

В Азии у Китая со многими странами территориальные споры и в целом натянутые отношения. И в Европе Китай вызывает скорее аллергию, чем теплые чувства, поскольку они спорят о торговле и безопасности, а к тому же Китай поддерживает Россию в ее агрессии против Украины.

7. Напоследок — хорошие новости

Разворот Трампа еще раз показал, как именно можно убедить американского президента отказаться от разрушительной политики.

Нужно убедить его, что он уже победил, а отступление — гениальный ход мудрого "мастера сделки". Этим и занимались его соратники и поклонники последние два дня, оправдывая тарифную паузу.

Спонсор Трампа миллиардер Билл Акман после объявления тарифов называл их "большой ошибкой", ведущей к "разрушению мировой экономики". Он жаловался на падение курса доллара и цен гособлигаций — "это не признаки успешной политики".

И как только Трамп пошел на попятную, Акман рассыпался в комплиментах.

"Блестящее исполнение от Дональда Трампа. Учебник, Искусство сделки", похвалил миллиардер Трампа и его книгу.

Сторонники уверены, что за трехмесячную паузу Трамп выбьет уступки у торговых партнеров, над которыми он подвесил дамоклов меч.

Тем временем рынки и бизнес больше волнует тот факт, что отсрочка временная, а настоящая война — с Китаем — перешла в ядерную стадию. Поэтому после легкой передышки цены американских активов снова снижаются.

Все только начинается.

Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2235134-tramp-otstupil-no-torgovaya-voyna-tolko-nachinaetsya-sem-urokov-pervoy-tarifnoy-nedeli/

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