Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Не все американцы знают": Маск опубликовал пост о географической близости США и России

Опубликовано:

Илон Маск
Илон Маск. Фото: Slaven Vlasic/Getty Images for The New York Times

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в соцсети видео, рассказывающее о географической близости США и России, и о том, что зимой границу между ними можно перейти пешком.

Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в соцсети X видео о географической близости России и США.

В наложенной на видео подписи говорится, что "не все американцы знают, что США и Россия на самом деле намного ближе друг к другу" - а в ролике визуализировано сравнение расстояния между столицами России и США, и между островами Большой и Малый Диомид в Беринговом проливе, которое составляет 3,8 км.

"Всего в 2 милях друг от друга, и, более того, они даже связаны иногда", - отмечается в видеоряде, где также указано, что зимой, когда вода между островами замерзает, эту границу, между Россией и США, можно перейти пешком.

РБК по этому поводу пишут, что упомянутые в видео острова, Большой и Малый Диомиды - два острова в центре Берингова пролива, на расстоянии около 35 км от Чукотки и Аляски. Первый принадлежит России, второй - США. На российском острове находится полярная станция и погранзастава, на американском живут чуть более 130 человек. Между островами - граница США и России, а также линия перемены дат.

Добавим, прошлой осенью Русская служба Би-би-си писала, что по данным СМИ, Илон Маск поддерживает постоянный контакт с российским президентом Владимиром Путиным с конца 2022 года. Утверждается, что их беседы затрагивают личные темы, бизнес и геополитическую напряженность. Кремль это отрицает.

Напомним, также сегодня стало известно, что миллиардер Илон Маск и главный торговый советник Белого дома Питер Наварро повздорили из-за расхождений во мнении относительно введения пошлин. Наварро заявил, что "Маск заботится только о своих интересах".

Ранее 2 апреля (в ночь на 3 апреля по времени Астаны), выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов.

В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан, при этом России и Беларуси в списке нет.

Минфин США объяснил отсутствие пошлин в отношении России и Беларуси тем, что США с ними не торгуют, хотя СМИ отмечают, что ранее Управление торгового представительства США сообщало об объеме товарооборота США с Россией в 2024 году в 3,5 миллиарда долларов.

Добавим, что министерство торговли и интеграции Казахстана опубликовало заявление касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2233812-ne-vse-amerikancy-znayut-mask-opublikoval-post-o-geograficheskoy-blizosti-ssha-i-rossii/