"Не все американцы знают": Маск опубликовал пост о географической близости США и России

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в соцсети видео, рассказывающее о географической близости США и России, и о том, что зимой границу между ними можно перейти пешком.

Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в соцсети X видео о географической близости России и США.

В наложенной на видео подписи говорится, что "не все американцы знают, что США и Россия на самом деле намного ближе друг к другу" - а в ролике визуализировано сравнение расстояния между столицами России и США, и между островами Большой и Малый Диомид в Беринговом проливе, которое составляет 3,8 км.

"Всего в 2 милях друг от друга, и, более того, они даже связаны иногда", - отмечается в видеоряде, где также указано, что зимой, когда вода между островами замерзает, эту границу, между Россией и США, можно перейти пешком.

РБК по этому поводу пишут, что упомянутые в видео острова, Большой и Малый Диомиды - два острова в центре Берингова пролива, на расстоянии около 35 км от Чукотки и Аляски. Первый принадлежит России, второй - США. На российском острове находится полярная станция и погранзастава, на американском живут чуть более 130 человек. Между островами - граница США и России, а также линия перемены дат.

Добавим, прошлой осенью Русская служба Би-би-си писала, что по данным СМИ, Илон Маск поддерживает постоянный контакт с российским президентом Владимиром Путиным с конца 2022 года. Утверждается, что их беседы затрагивают личные темы, бизнес и геополитическую напряженность. Кремль это отрицает.

Напомним, также сегодня стало известно, что миллиардер Илон Маск и главный торговый советник Белого дома Питер Наварро повздорили из-за расхождений во мнении относительно введения пошлин. Наварро заявил, что "Маск заботится только о своих интересах".

Ранее 2 апреля (в ночь на 3 апреля по времени Астаны), выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов.

В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан, при этом России и Беларуси в списке нет.

Минфин США объяснил отсутствие пошлин в отношении России и Беларуси тем, что США с ними не торгуют, хотя СМИ отмечают, что ранее Управление торгового представительства США сообщало об объеме товарооборота США с Россией в 2024 году в 3,5 миллиарда долларов.

Добавим, что министерство торговли и интеграции Казахстана опубликовало заявление касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров.