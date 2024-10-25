О чем Маск говорил с Путиным? Что стало известно из расследования WSJ

Американский миллиардер Илон Маск поддерживает постоянный контакт с российским президентом Владимиром Путиным с конца 2022 года, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на нескольких действующих и бывших американских, европейских и российских чиновников. Их беседы, по данным издания, затрагивают личные темы, бизнес и геополитическую напряженность. Кремль это отрицает.

Как пишет Wall Street Journal, информация о контактах главы SpaceX с Кремлем, похоже, является тщательно охраняемым секретом в американском правительстве. Несколько чиновников Белого дома заявили изданию, что ничего об этом не знают.

В то же время эти контакты вызывают у некоторых членов нынешней администрации озабоченность по поводу национальной безопасности, учитывая глубокие деловые связи Маска с американскими военными и разведывательными службами и его доступ к правительственным секретам.

«Им это не нравится», — сказал собеседник WSJ о контактах Маска и Путина, но отметил, что администрация не поднимала тревогу по поводу возможных нарушений безопасности главой SpaceX.

В Кремле опровергли сообщения об общении Путина с Маском.

«Нет, это все неправда. То есть это абсолютно ложная информация опубликована в газете The Wall Street Journal», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Красные линии» Кремля»

Между тем еще осенью 2022 года политолог Иэн Бреммер, основатель нью-йоркской консалтинговой компании Eurasia Group, написал в твиттере, что Маск сообщил ему о своем разговоре с Путиным и кремлевскими чиновниками, который касался Украины. По словам Бреммера, Маск рассказал ему про «красные линии» Кремля».

Позже политолог пояснил, что Маск якобы передал ему слова Путина о том, что Россия ответит ядерным ударом в ответ на вторжение Украины в Крым, и «нужно сделать все, чтобы избежать такого исхода».

Маск отрицает, что говорил Бреммеру что-либо подобное.

В октябре 2022 года Маск публично заявил, что разговаривал с Путиным всего один раз, и это был разговор о космосе примерно в апреле 2021 года.

Но, как пишет Wall Street Journal, за этим последовали другие разговоры, включая диалоги с высокопоставленными российскими чиновниками в 2022 году. По словам двух собеседников издания, одним из этих российских чиновников был Сергей Кириенко, заместитель главы администрации президента. О чем они с Маском говорили, неясно.

Бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель написала в Х, что Илон Маск дважды разговаривал с президентом Зеленским в марте 2022 года, после чего Маск по просьбе украинского лидера говорил с Кремлем, попросив Россию предоставить гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Украины в зонах интенсивных обстрелов.

По ее словам, еще как минимум один разговор Маска с Путиным по просьбе Зеленского состоялся в ноябре 2022 года.

Starlink для ВСУ и «мирный план» Маска

После российского вторжения в феврале 2022 года Маск поначалу решительно поддержал Украину. После того как Россия сильно повредила украинскую систему связи его компания SpaceX отправила в Украину тысячи терминалов Starlink, которые обеспечивали бесплатный доступ в интернет на территориях, разрушенных в результате российских атак.

Starlink имел критическую значимость для украинских военных, однако в конце 2022 года Маск сообщил Пентагону, что SpaceX больше не сможет оплачивать работу Starlink в Украине, и прекращает поставки новых терминалов.

Как писал журналист Уолтер Айзексон в автобиографической книге об Илоне Маске, в 2022 году миллиардер тайно распорядился, чтобы Starlink не работал над побережьем Крыма, что якобы сорвало готовящуюся скрытую атаку украинских подводных дронов на российский военно-морской флот в Крыму.

Wall Street Journal со ссылкой на свои источники пишет, что в 2022 году Маск регулярно общался с «высокопоставленными российскими чиновниками», и что Кремль в то время оказывал давление на бизнес Маска и высказывал «скрытые угрозы в его адрес».

В октябре 2022 года Маск опубликовал в твиттере «мирный план» для Москвы и Киева, предложив на оккупированных Россией территориях провести референдумы под наблюдением ООН, а Крым оставить в составе России, так как его передача Украине была «ошибкой Хрущева».

Вскоре после публикации «мирного плана» Маск проинформировал Пентагон, что больше не сможет финансировать Starlink для Украины.

Сейчас SpaceX продолжает предоставлять услуги связи Starlink в Украине по контракту с Пентагоном.

Услуга Си по просьбе Путина?

Один из действующих и один из бывших источников в разведке сообщили WSJ, что Маск и Путин продолжали общаться и в этом году, когда миллиардер начал критиковать продолжение военной помощи США Украине и активно участвовать в предвыборной кампании Трампа.

Два человека, осведомленных о разговоре Путина с Маском, рассказали WSJ, что в какой-то момент Путин попросил миллиардера не активировать его спутниковый сервис Starlink над Тайванем в качестве одолжения китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне сказал, что они не в курсе подробностей и не могут их прокомментировать. Представитель Кремля Песков также назвал ложными сообщения о якобы просьбе российского президента к владельцу Starlink не активировать спутниковый интернет над Тайванем.

Starlink никогда не получала разрешения на предоставление интернет-услуг на Тайване, правительство которого накладывает ограничения на деятельность не тайваньских спутниковых операторов.

В настоящее время Тайвань значится на карте Starlink как место, где услуги «скоро будут» предоставлены.

Илон Маск не ответил на просьбы Wall Street Journal о комментарии.