Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле детьми в Румынии

Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в Румынии в том, что он якобы пользовался интим-услугами несовершеннолетних жертв преступной сети торговли людьми, передает канал Pro TV - перевод приводят "РИА Новости".

"Уголовное дело, которое ведет Управление по расследованию организованной преступности и терроризма прокуратуры Румынии в связи с возможной сетью торговли несовершеннолетними и торговлей людьми, раскрывает международные связи с кумирами нашего детства.

Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в том, что он одновременно пользовался сексуальными услугами пяти румынских девочек, находившихся в уязвимом состоянии", - заявил адвокат Адриан Кукулис в комментарии телеканалу.

Как сообщается, заявление, подтверждающее эти обвинения, поступило от одной из молодых женщин, которая якобы участвовала в мероприятиях, где девушек якобы предлагали Ван Дамму. Согласно показаниям, эти инциденты имели место в Каннах, а обвинения связаны с использованием услуг лиц, заведомо подвергавшихся эксплуатации.

Адвокат подчеркивает, что информация подтверждается показаниями очевидца, который точно указал, кто и как организовывал эти мероприятия, присутствие Жан-Клода Ван Дамма в этих сценах не оспаривается.

Отмечается, что подбором девушек для Ван Дамма занимался румынский предприниматель Морел Боля, руководитель некоммерческой организации (НКО) EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely. В 2022 году он стал главным обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними.

В материалах дела говорилось, что за период с 2000 по 2016 год девушки, в том числе несовершеннолетние, через эти НКО и модельное агентство вовлекались в деятельность, связанную с "сексуальной эксплуатацией с применением психологического принуждения". В настоящий момент расследование дела продолжается.

Напомним о другом громком деле в отношении известного актера. В конце марта Жерару Депардье, обвиняемому в сексуальных домогательствах, прокуратура Франции потребовала назначить 18-месячный условный срок и крупный штраф.

Кроме этого, местная прокуратура требует обязать Депардье пройти лечение у психолога, а также включить его в реестр преступников, совершивших сексуальное насилие.

Представители ведомства считают, что актера следует лишить права баллотироваться на выборах в течение двух лет.

Напомним, в апреле 2024 года Жерара Депарьде доставили в полицейский участок в Париже для дачи показаний по обвинению сексуальном насилии. В домогательствах его обвиняют две женщины - одна из них рассказывала, как актер "схватил ее в коридоре, зажал между бедрами и начал трогать за интимные места".

Ожидалось, что Депардье могут арестовать после этого допроса. Но уже на следующий день после задержания полиция отпустила Жерара Депардье. Тогда же стало известно, когда планируют начать суд.

Отметим, что впервые об этих обвинениях в адрес актера сообщалось еще в конце февраля прошлого года.

При этом ранее французский сайт Mediapart опубликовал свидетельства 13 женщин, которые обвинили актера Жерара Депардье в домогательствах и сексуальном насилии.

Адвокат Депардье тогда заявил, что актер "официально отвергает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство".

Однако в конце 2023 года ряд французских деятелей культуры и искусства подписались под статьей во французской газете Le Figaro с призывом прекратить травлю Жерара Депардье.

В защиту Депардье выступил и президент Франции Эммануэль Макрон, который открыто заявил, что на актера открыли охоту.