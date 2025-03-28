Прокуратура Франции запросила для Жерара Депардье условный срок

Жерару Депардье, обвиняемому в сексуальных домогательствах, прокуратура Франции потребовала назначить 18-месячный условный срок и крупный штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщает издание, на судебном процессе по делу о сексуальных домогательствах в Париже обвинение потребовало назначить 76-летнему французскому актеру Жерару Депардье 18-месячный условный срок и штраф в размере 20 тысяч евро.

Вместе с тем актер должен выплатить пострадавшим компенсации.

Кроме этого, местная прокуратура требует обязать Депардье пройти лечение у психолога, а также включить его в реестр преступников, совершивших сексуальное насилие.

Представители ведомства считают, что актера следует лишить права баллотироваться на выборах в течение двух лет.

Напомним, в апреле 2024 года Жерара Депарьде доставили в полицейский участок в Париже для дачи показаний по обвинению сексуальном насилии. В домогательствах его обвиняют две женщины - одна из них рассказывала, как актер "схватил ее в коридоре, зажал между бедрами и начал трогать за интимные места".

Ожидалось, что Депардье могут арестовать после этого допроса.

Но уже на следующий день после задержания полиция отпустила Жерара Депардье. Тогда же стало известно, когда планируют начать суд.

Отметим, что впервые об этих обвинениях в адрес актера сообщалось еще в конце февраля прошлого года.

При этом ранее французский сайт Mediapart опубликовал свидетельства 13 женщин, которые обвинили актера Жерара Депардье в домогательствах и сексуальном насилии.

Предполагаемые жертвы действий Депардье утверждают, что актер хватал их, пытался засовывать свои руки в их нижнее белье и отпускал в их адрес непристойные замечания. По словам женщин, это происходило в течение последних 20 лет во время съемок кино и телефильмов, а также в общественных местах.

Адвокат Депардье тогда заявил, что актер "официально отвергает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство".

Однако в конце 2023 года ряд французских деятелей культуры и искусства подписались под статьей во французской газете Le Figaro с призывом прекратить травлю Жерара Депардье.

В защиту Депардье выступил и президент Франции Эммануэль Макрон, который открыто заявил, что на актера открыли охоту.