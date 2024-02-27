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Актеру Жерару Депардье предъявлено новое обвинение в сексуальном насилии

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Жерар Депардье
Жерар Депардье. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Французскому актеру Жерару Депардье предъявлено новое обвинение в сексуальном насилии, на этот раз от художницы-постановщицы.

Заявительница, 53-летняя Амели, утверждает, что Депардье схватил ее и трогал за грудь в 2021 году. По ее словам, это произошло во время съемок фильма "Зеленые ставни", вышедшего на экраны годом позже. Она подала жалобу в прокуратуру Парижа в пятницу.

75-летний Депардье пока никак не прокомментировал это дело, но ранее отвергал другие обвинения в сексуальных домогательствах.

Адвокат заявительницы, Карин Дюррье-Дибольт, подтвердила в понедельник, что Амели обвиняет актера в сексуальном насилии, сексуальных домогательствах и сексистских оскорблениях.

Дюррье-Дибольт сообщила французскому телеканалу BFMTV, что произошло это, когда ее клиентка шла по коридору, где сидел Депардье. "Он обхватил ее ногами и начал трогать ее тело вплоть до груди. Она чувствовала себя совершенно беспомощной, неспособной вырваться из этой ловушки", — рассказала она.

Адвокат утверждает, развитие инцидента удалось предотвратить с помощью других работников на съемочной площадке.

"Никогда я не оскорблял женщин"

Депардье обвиняли в сексуальном насилии или домогательствах уже 13 женщин.

Предполагаемые жертвы действий Депардье утверждают, что актер хватал их, пытался засовывать свои руки в их нижнее белье и отпускал в их адрес непристойные замечания.

По словам женщин, это происходило в течение последних 20 лет во время съемок кино и телефильмов, а также в общественных местах.

Адвокат Депардье заявил, что актер "официально отвергает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство".

Сам актер отрицает вину и утверждает, что все его отношения с женщинами были по обоюдному согласию.

В открытом письме, опубликованном в прошлом году, он отметил: "Никогда, никогда я не оскорблял женщин".

В 2021 году французская прокуратура начала в отношении Депардье расследование по подозрению в изнасиловании молодой актрисы, которое якобы произошло в 2018 году. Эти обвинения актер также отрицает.

Правоохранительные органы Франции сообщили агентству AFP, что это расследование все еще продолжается.

Дело, возбужденное французской актрисой Элен Даррас, было прекращено в январе за истечением срока давности.

Но еще одно дело о предполагаемом изнасиловании и сексуальном насилии в отношении актрисы Шарлотты Арнольд остается открытым.

В декабре 2023 года более 50 французских актеров, режиссеров, писателей и музыкантов подписались под статьей во французской газете Le Figaro с призывом прекратить травлю Жерара Депардье. С 2020 года актер находится под следствием по обвинению в изнасиловании.

В декабре 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон вызвал споры, заявив, что на Депардье объявлена "охота", и добавив, что высшая награда Франции, Орден Почетного легиона, не должна быть снята с него из-за обвинений в сексуальной неподобающей жизни.

"Вы никогда не дождетесь моего участия в подобном преследовании. Он прославил Францию, наших великих авторов и их персонажи. Франция гордится им", — сказал Макрон в интервью телеканалу France 5.

Российское гражданство и осуждение войны

Жерар Депардье — один из самых знаменитых французских актеров, он снялся в более чем 180 фильмах.

Он стал символом французского кинематографа благодаря таким ролям, как Ольмо Далько в картине Бертолуччи "Двадцатый век" и Сирано де Бержерак в одноименном фильме (за последнюю он получил приз лучшего актера на Каннском кинофестивале и был номинирован на "Оскар").

Звезда Депардье взошла в 1974 году после выхода на экраны картины режиссера Бертрана Блие "Вальсирующие".

За свою карьеру актер сыграл роли самого разного амплуа — от классической драмы до современной комедии.

В 2013 году действия Депардье вызвали бурю возмущения во Франции, когда он покинул страну в знак протеста против высоких налогов для богатых и принял российское гражданство.

Указ о предоставлении французскому актеру российского гражданства в январе 2013 года подписал российский президент Владимир Путин. Тогда же Депардье приехал в Саранск, где руководство Мордовии предложило ему квартиру или дом. В том же месяце ему было присвоено звание "Почетный удмурт".

В феврале 2013 года Жерар Депардье получил от главы Чечни Рамзана Кадырова звание почетного гражданина республики и ключи от пятикомнатной квартиры в центре Грозного.

Актер заявлял, что очень любит Россию, но жить намерен в Бельгии. Российские СМИ сообщали, что Депардье принял православие.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Депардье осудил действия Кремля, назвав их "безумным, недопустимым излишеством", но при этом заявил, что российский народ не виновен в поведении своего президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2063371-akteru-zheraru-deparde-predyavleno-novoe-obvinenie-v-seksualnom-nasilii/

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