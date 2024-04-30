Жерара Депардье выпустили из-под стражи до суда

В Париже полиция отпустила известного французского актера Жерара Депардье, который ранее был задержан для допроса по обвинению в домогательствах. Стало известно, когда планируют начать суд.

Как пишет РИА Новости, Жерар Депардье был выпущен из-под стражи в Париже. Об этом французским СМИ сообщил адвокат актера Кристиан Сен-Пале

"Жерар Депардье более не находится в комиссариате полиции, его отпустили из-под стражи", — заявил юрист.

При этом, по данным CNN, суд над Жераром Депардье по этим обвинениям запланирован на октябрь этого года. Такую информацию предоставила прокуратура Парижа.

Напомним, вчера Жерара Депарьде доставили в полицейский участок в Париже для дачи показаний по обвинению сексуальном насилии. В домогательствах его обвиняют две женщины, одна из них рассказывала, как актер "схватил ее в коридоре, зажал между бедрами и начал трогать за интимные места".

Ожидалось, что Депардье могут арестовать после этого допроса.

Отметим, что впервые об этих обвинениях в адрес актера сообщалось еще в конце февраля.

При этом ранее французский сайт Mediapart опубликовал свидетельства 13 женщин, которые обвинили актера Жерара Депардье в домогательствах и сексуальном насилии.

Предполагаемые жертвы действий Депардье утверждают, что актер хватал их, пытался засовывать свои руки в их нижнее белье и отпускал в их адрес непристойные замечания. По словам женщин, это происходило в течение последних 20 лет во время съемок кино и телефильмов, а также в общественных местах.

Адвокат Депардье тогда заявил, что актер "официально отвергает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство".

Однако в конце прошлого года ряд французских деятелей культуры и искусства подписались под статьей во французской газете Le Figaro с призывом прекратить травлю Жерара Депардье.

В защиту Депардье выступил и президент Франции Эммануэль Макрон, который открыто заявил, что на актера открыли охоту.