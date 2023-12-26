Деятели культуры Франции и президент Макрон вступились за Депардье, который обвиняется в сексуальном насилии

Более 50 французских актеров, режиссеров, писателей и музыкантов подписались под статьей во французской газете Le Figaro с призывом прекратить травлю Жерара Депардье. С 2020 года актер находится под следствием по обвинению в изнасиловании. Общественное порицание Депардье усугубилось еще больше после показа документального фильма «Complément d'enquête» (Дальнейшее расследование) на канале France 2.

В основу ленты лег видеоматериал, снятый командой, сопровождавшей Депардье в его поездке в Северную Корею в 2018 году, приуроченной к 70-летию образования страны.

В фильм-расследование «Complément d'enquête» попали кадры, на которых французский актер отпускает в адрес женщин непристойные замечания и делает недвусмысленные жесты, в том числе в адрес несовершеннолетней девочки.

Своим фильмом документалисты хотели показать, что Депардье, попавший в эпицентр секс-скандала несколько лет назад, вовсе не невинная жертва, как это пытаются представить его многочисленные поклонники из числа культурной и политической элиты Франции.

Среди них: режиссер Бертран Блие, актеры Шарлотта Рэмплинг, Натали Бай, Кароль Буке, Жак Вебер, Пьер Ришар и Жерар Дармон, а также певцы Карла Бруни и Жак Дютрон.

Подписавшие статью в Le Figaro призывают уважать презумпцию невиновности любого гражданина и не бойкотировать столь большого актера. В статье говорится, что лишение публики его актерского таланта было бы трагедией и шагом к гибели французского искусства.

«Когда Жерар Депардье подвергается таким нападкам, нападкам подвергается искусство. Жерар Депардье, вероятно, величайший из всех актеров. Последняя священная глыба кино. Мы больше не можем молча смотреть, как его линчуют, сколько ненависти на него изливается», - говорится в статье.

В защиту Жерар Депардье выступил и президент Франции Эммануэль Макрон, который открыто заявил, что на актера открыли охоту.

«Вы никогда не дождетесь моего участия в подобном преследовании. Он прославил Францию, наших великих авторов и их персонажи. Франция гордится им», - сказал Макрон в интервью телеканалу France 5.

Позиция Макрона была гневно встречена активистами борьбы против насилия в отношении женщин.

Лидер Социалистической партии Оливье Фор обвинил Макрона в несерьезном отношении к своим предвыборным обещаниям.

«Насилие в отношении женщин — главная проблема мандата Макрона. Этот президент сам не верит ни в одно из своих обещаний», — сказал Фор.

Депутат парламента Сандрин Руссо также высказалась в социальных сетях, заявив, что слова Макрона оскорбительны для всех, кто выступает за свободу слова жертв сексуального насилия.

Феминистская организация Generation Feministе также назвала позицию президента Франции оскорблением в адрес всех тех, кому пришлось столкнуться с сексуальным насилием, и в частности, тех, кто обвинил в этом Депардье.

После жалобы актрисы Шарлот Арно в 2020 году в отношении Депардье было начато судебное расследование по подозрению в изнасиловании и сексуальном насилии.

Он отвергает обвинения, заявляя, что они вступили в сексуальный контакт по обоюдному согласию. Первоначально полиция сняла обвинение из-за отсутствия доказательств изнасилования. Но дело было вновь открыто после апелляции, а Арно заявила, что она находилась под его эмоциональным «контролем».

Три месяца назад было возбуждено второе дело, после того как актриса Элен Даррас обвинила Депардье в том, что он непристойно прикасался к ней в 2007 году во время съемок фильма «Дискотека».

В прокуратуре заявляют, что дело может быть прекращено, поскольку эти события произошли слишком давно