Жерара Депардье задержали в Париже из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Известного французского актера Жерара Депарьде доставили в полицейский участок в Париже для дачи показаний по обвинению в сексуальном насилии, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на местные СМИ, Жерара Депардье задержали в Париже из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальном насилии. Сейчас он находится на допросе в полицейском участке, по итогам которого актера могут взять под арест.

"Актера обвиняют в сексуальном насилии две женщины. Инциденты, по их словам, произошли на съемках двух фильмов: в 2014 году на съемочной площадке "Маг и сиамцы" (Magicien et les Siamois, 2015), и в 2021 году на съемках ленты "Зеленые ставни" (Les Volets verts, 2022). Жерар Депардье отвергает обвинения", – пишет издание.

Одна из заявительниц сообщила, что Депардье, сидя в коридоре, схватил ее за ноги и "зажал между бедрами", после чего начал трогать за интимные места и высказывать предложения сексуального характера. На помощь женщине тогда, по ее словам, пришли другие участники съемочной группы.

Напомним, о новых обвинениях в адрес актера сообщалось еще в конце февраля.

При этом ранее французский сайт Mediapart опубликовал свидетельства 13 женщин, которые обвинили актера Жерара Депардье в домогательствах и сексуальном насилии.

Предполагаемые жертвы действий Депардье утверждают, что актер хватал их, пытался засовывать свои руки в их нижнее белье и отпускал в их адрес непристойные замечания. По словам женщин, это происходило в течение последних 20 лет во время съемок кино и телефильмов, а также в общественных местах.

Адвокат Депардье тогда заявил, что актер "официально отвергает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство".

Однако в конце прошлого года ряд французских деятелей культуры и искусства подписались под статьей во французской газете Le Figaro с призывом прекратить травлю Жерара Депардье.

В защиту Депардье выступил и президент Франции Эммануэль Макрон, который открыто заявил, что на актера открыли охоту.