Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жерара Депардье задержали в Париже из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Опубликовано:

Жерар Депардье
Жерар Депардье. Фото: instagram.com/scourier_ru

Известного французского актера Жерара Депарьде доставили в полицейский участок в Париже для дачи показаний по обвинению в сексуальном насилии, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на местные СМИ, Жерара Депардье задержали в Париже из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальном насилии. Сейчас он находится на допросе в полицейском участке, по итогам которого актера могут взять под арест.

"Актера обвиняют в сексуальном насилии две женщины. Инциденты, по их словам, произошли на съемках двух фильмов: в 2014 году на съемочной площадке "Маг и сиамцы" (Magicien et les Siamois, 2015), и в 2021 году на съемках ленты "Зеленые ставни" (Les Volets verts, 2022). Жерар Депардье отвергает обвинения", – пишет издание.

Одна из заявительниц сообщила, что Депардье, сидя в коридоре, схватил ее за ноги и "зажал между бедрами", после чего начал трогать за интимные места и высказывать предложения сексуального характера. На помощь женщине тогда, по ее словам, пришли другие участники съемочной группы.

Напомним, о новых обвинениях в адрес актера сообщалось еще в конце февраля.

При этом ранее французский сайт Mediapart опубликовал свидетельства 13 женщин, которые обвинили актера Жерара Депардье в домогательствах и сексуальном насилии.

Предполагаемые жертвы действий Депардье утверждают, что актер хватал их, пытался засовывать свои руки в их нижнее белье и отпускал в их адрес непристойные замечания. По словам женщин, это происходило в течение последних 20 лет во время съемок кино и телефильмов, а также в общественных местах.

Адвокат Депардье тогда заявил, что актер "официально отвергает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство".

Однако в конце прошлого года ряд французских деятелей культуры и искусства подписались под статьей во французской газете Le Figaro с призывом прекратить травлю Жерара Депардье.

В защиту Депардье выступил и президент Франции Эммануэль Макрон, который открыто заявил, что на актера открыли охоту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2092982-zherara-deparde-zaderzhali-v-parizhe-iz-za-obvineniy-v-seksualnom-nasilii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.