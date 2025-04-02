76 самолетов и 15 кораблей: в Китае показали, как отрабатывали удары по Тайваню

Китайские военные провели учения с боевой стрельбой в Восточно-Китайском море, вблизи Тайваня, а также опубликовала видео с них. Тайвань сообщил о 76 самолетах и 15 кораблях.

Как сообщат CNN, китайские военные провели учения в Восточно-Китайском море, вблизи Тайваня, в ходе которых отрабатывались дальние удары по имитируемым критически важным объектам инфраструктуры.

Сообщается, что учения получили кодовое название под кодовым названием "Гром в проливе-2025A". Китайское командование сообщило, что во время учений военные сосредоточились на проверке возможностей войск по "совместной блокаде и контролю" и "точечным ударам по ключевым целям".

Помимо этого, сухопутная армия провела "учения с боевой стрельбой по дальним ударам в обозначенных районах Восточно-Китайского моря".

"Учения включали точные удары по имитируемым целям, таким как ключевые порты и энергетические объекты, и достигли намеченных результатов", - сказал представитель командования Ши И.

Между тем, Министерство обороны Тайваня в своем аккаунте в X сообщило о приближении к острову 76 самолетов и 15 кораблей НОАК. По данным ведомства, 37 самолетов вошли в северную, центральную, Юго-западную и восточную зоны ПВО Тайваня.

А через два часа после этого на странице было размещено видео, в котором речь идет о защите семей и друзей "ценой жизни".

"С того момента, как мы надеваем форму, нашим долгом и обязанностью становится защищать свободу и демократию, защищать землю, на которой мы живем, защищать семью и друзей, которые делят эту землю с нами, даже ценой наших жизней", - сказано в описании к видео.

Как сообщает РБК со ссылкой на CCTV, восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) также опубликовала видео с военных учений, на которых войска окружают Тайвань и наносят удары по критически важным объектам.

В феврале этого года на сайте Госдепа США из справки о Тайване удалили слова о том, что США не поддерживают его независимость. После этого представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Тайвань - часть Китая, и действие США "посылает крайне ошибочный сигнал сепаратистским силам, ратующим за "независимость Тайваня".

Напомним, в октябре 2024 года армия Китая также провела учения вокруг Тайваня, чтобы сдержать стремление острова к независимости. Сообщалось, что в учениях принимают участие все военные силы Китая.

В январе 2024 года Министерство иностранных дел Китая и посольства КНР за рубежом предостерегли лидеров других стран от поздравлений в адрес Лая Циндэ, избранного на пост президента Тайваня. Одними из первых его поздравили США. В свою очередь, Лай Циндэ ответил на поздравление госсекретаря США Энтони Блинкена и заявил о совместной работе со Штатами.

Добавим, Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало итоги выборов на Тайване. В МИДе еще раз подтвердили, что придерживаются принципа "одного Китая".

"Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая", - говорилось в сообщении казахстанского ведомства.