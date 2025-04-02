Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

76 самолетов и 15 кораблей: в Китае показали, как отрабатывали удары по Тайваню

Опубликовано:

Истребители авиабазы Тайваня готовятся к вылету после сообщений о начале китайских учений
Истребители авиабазы Тайваня готовятся к вылету после сообщений о начале китайских учений. Фото: I-Hwa Cheng/AFP via Getty Images

Китайские военные провели учения с боевой стрельбой в Восточно-Китайском море, вблизи Тайваня, а также опубликовала видео с них. Тайвань сообщил о 76 самолетах и 15 кораблях.

Как сообщат CNN, китайские военные провели учения в Восточно-Китайском море, вблизи Тайваня, в ходе которых отрабатывались дальние удары по имитируемым критически важным объектам инфраструктуры.

Сообщается, что учения получили кодовое название под кодовым названием "Гром в проливе-2025A". Китайское командование сообщило, что во время учений военные сосредоточились на проверке возможностей войск по "совместной блокаде и контролю" и "точечным ударам по ключевым целям".

Помимо этого, сухопутная армия провела "учения с боевой стрельбой по дальним ударам в обозначенных районах Восточно-Китайского моря".

"Учения включали точные удары по имитируемым целям, таким как ключевые порты и энергетические объекты, и достигли намеченных результатов", - сказал представитель командования Ши И.

Между тем, Министерство обороны Тайваня в своем аккаунте в X сообщило о приближении к острову 76 самолетов и 15 кораблей НОАК. По данным ведомства, 37 самолетов вошли в северную, центральную, Юго-западную и восточную зоны ПВО Тайваня.

А через два часа после этого на странице было размещено видео, в котором речь идет о защите семей и друзей "ценой жизни".

"С того момента, как мы надеваем форму, нашим долгом и обязанностью становится защищать свободу и демократию, защищать землю, на которой мы живем, защищать семью и друзей, которые делят эту землю с нами, даже ценой наших жизней", - сказано в описании к видео.

Как сообщает РБК со ссылкой на CCTV, восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) также опубликовала видео с военных учений, на которых войска окружают Тайвань и наносят удары по критически важным объектам.

В феврале этого года на сайте Госдепа США из справки о Тайване удалили слова о том, что США не поддерживают его независимость. После этого представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Тайвань - часть Китая, и действие США "посылает крайне ошибочный сигнал сепаратистским силам, ратующим за "независимость Тайваня".

Напомним, в октябре 2024 года армия Китая также провела учения вокруг Тайваня, чтобы сдержать стремление острова к независимости. Сообщалось, что в учениях принимают участие все военные силы Китая.

В январе 2024 года Министерство иностранных дел Китая и посольства КНР за рубежом предостерегли лидеров других стран от поздравлений в адрес Лая Циндэ, избранного на пост президента Тайваня. Одними из первых его поздравили США. В свою очередь, Лай Циндэ ответил на поздравление госсекретаря США Энтони Блинкена и заявил о совместной работе со Штатами.

Добавим, Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало итоги выборов на Тайване. В МИДе еще раз подтвердили, что придерживаются принципа "одного Китая".

"Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая", - говорилось в сообщении казахстанского ведомства.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232426-76-samoletov-i-15-korabley-v-kitae-pokazali-kak-otrabatyvali-udary-po-tayvanyu-video/