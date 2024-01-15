Китай выразил недовольство поздравлениями в адрес нового президента Тайваня

Министерство иностранных дел Китая и посольства КНР за рубежом предостерегли лидеров других стран от поздравлений в адрес Лая Циндэ, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Одними из Лая Циндэ, избранного на пост президента Тайваня, поздравили США. В ответ китайский МИД назвал "неверным сигналом для стремлений Тайваня по обретению независимости".

"Китай всегда однозначно выступал против любых форм официального общения между Соединенными Штатами и Тайванем и решительно отвергает любое вмешательство США в тайваньские дела в любой форме и контексте", - заявили в китайском МИДе.

С аналогичными комментариями выступило посольство КНР в Великобритании по поводу поздравления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.

Поздравления в адрес победителя выборов поступили и от правительства Германии.

"Свободные и мирные выборы еще раз показали, насколько глубоко укоренилась демократия на Тайване и насколько избиратели привержены демократическим ценностям. Мы поздравляем всех избирателей, кандидатов, принявших участие в этих выборах, и победителей", - говорится в сообщении МИД ФРГ.

При этом немецкий МИД отказался комментировать реакцию Китая на заявление правительства Германии.

Посольство КНР в Японии даже выразило официальный дипломатический протест по поводу поздравлений в адрес Лая Циндэ. Ранее японское правительство называло Тайвань "чрезвычайно важным партнером и важным другом". Однако в то же время говорилось о том, что отношения будут строиться на "неправительственной основе", пишет издание.

Напомним, накануне оппозиция Тайваня признала поражение на прошедших в субботу президентских выборах.

По итогам подсчета 98% бюллетеней, победу в президентской гонке одержал Уильям Лай (иначе Лай Циндэ). Он набрал 40,2% голосов.

64-летний Уильям Лай (Лай Циндэ) представляет правящую Демократическую прогрессивную партию, был фаворитом с самого начала. Власти материкового Китая называют его сепаратистом. Он выступает за сокращение экономической зависимости острова от Пекина и сближение с США.

Его главный оппонент – кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи, напротив, сторонник сближения с материковым Китаем.

Подсчет голосов еще продолжается, но Уильям Лай уже выступил перед сторонниками с победной речью.

Официальные итоги будут подведены через несколько дней.

Министерство иностранных дел Казахстана уже прокомментировало итоги выборов на Тайване. В МИДе еще раз подтвердили, что придерживаются принципа "одного Китая".

"Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая", - говорится в сообщении казахстанского ведомства.