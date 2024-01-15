Новый президент Тайваня высказался о сотрудничестве с США

Новый президент Тайваня Лай Циндэ ответил на поздравление госсекретаря США Энтони Блинкена и заявил о совместной работе со Штатами, передает NUR.KZ.

В своем микроблоге в Энтони Блинкен поздравил Циндэ с победой на выборах. Лай Циндэ ответил госсекретарю США.

"Госсекретарь Блинкен, спасибо за ваши поздравления. Партнерство между Тайванем и США основывается на наших общих ценностях и интересах. Работая вместе с нашими друзьями из США, Тайвань стремится к дальнейшему продвижению демократии, мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе", - написал в ответ новый президент Тайваня.

Выборы на Тайване

В минувшую субботу на Тайване состоялись президентские выборы.

Накануне оппозиция Тайваня признала поражение на прошедших выборах. По итогам подсчета 98% бюллетеней, победу в президентской гонке одержал Лай Циндэ (иначе Уильям Лай). Он набрал 40,2% голосов.

Позже министерство иностранных дел Китая и посольства КНР за рубежом предостерегли лидеров других стран от поздравлений в адрес Лая Циндэ.

Прошедшие выборы комментировал казахстанский МИД.

"Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая", - заявили по этому поводу в МИД РК.