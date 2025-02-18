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МИД Китая призвал США "немедленно исправить свои ошибки" после обновления справки о Тайване

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Флаг Китая
Флаг Китая. Иллюстративное фото: pixabay.com

На сайте Государственного департамента США обновили справку о Тайване. В МИД Китая призвали США немедленно исправить свои ошибки, передает NUR.KZ со ссылкой на Синьхуа.

На сайте Госдепа США из справки о Тайване удалили слова о том, что США не поддерживают его независимость.

Представитель МИД КНР Го Цзякунь на это заявил, что Тайвань - часть Китая, и действие США "посылает крайне ошибочный сигнал сепаратистским силам, ратующим за "независимость Тайваня".

"Мы призываем США немедленно исправить свои ошибки, строго соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике", - заявил Го Цзякунь.

Напомним, ранее в январе Министерство иностранных дел Китая и посольства КНР за рубежом предостерегли лидеров других стран от поздравлений в адрес Лая Циндэ, избранного на пост президента Тайваня. Одними из первых его поздравили США.

В свою очередь, Лай Циндэ ответил на поздравление госсекретаря США Энтони Блинкена и заявил о совместной работе со Штатами.

Добавим, Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало итоги выборов на Тайване. В МИДе еще раз подтвердили, что придерживаются принципа "одного Китая".

"Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая", - говорится в сообщении казахстанского ведомства.

Добавим по взаимоотношениям между США и КНР: недавно министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что страна отреагирует на любые дальнейшие односторонние санкции США, назвав такие шаги формой "запугивания".

"Если США не готовы, если они настроены подавлять и сдерживать Китай, то у нас нет выбора, кроме как идти до конца. Мы решительно отреагируем на односторонние методы запугивания со стороны США", - сказал он.

Отмечается, что это первое крупное публичное выступление Ван И с тех пор, как президент США Дональд Трамп начал новый торговый конфликт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221707-mid-kitaya-prizval-ssha-nemedlenno-ispravit-svoi-oshibki-posle-obnovleniya-spravki-o-tayvane/