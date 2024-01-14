Итоги выборов на Тайване прокомментировал МИД Казахстана

Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало итоги президентских выборов на Тайване, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"В связи с состоявшимися на Тайване выборами Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая", – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, министерство поддерживает усилия правительства КНР по осуществлению мирного воссоединения страны.

Напомним, что оппозиция Тайваня признала поражение на прошедших в субботу президентских выборах. Подсчет голосов еще продолжается, но Уильям Лай уже выступил перед сторонниками с победной речью.

Официальные итоги будут подведены через несколько дней.

Добавим, что в августе 2022 года официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров озвучил позицию Казахстана по ситуации вокруг Тайваня.