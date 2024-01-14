Итоги выборов на Тайване прокомментировал МИД Казахстана
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Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало итоги президентских выборов на Тайване, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
"В связи с состоявшимися на Тайване выборами Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая", – говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, министерство поддерживает усилия правительства КНР по осуществлению мирного воссоединения страны.
Напомним, что оппозиция Тайваня признала поражение на прошедших в субботу президентских выборах. Подсчет голосов еще продолжается, но Уильям Лай уже выступил перед сторонниками с победной речью.
Официальные итоги будут подведены через несколько дней.
Добавим, что в августе 2022 года официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров озвучил позицию Казахстана по ситуации вокруг Тайваня.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2055396-itogi-vyborov-na-tayvane-prokommentiroval-mid-kazahstana/