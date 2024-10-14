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Китай окружил Тайвань в рамках военных учений

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Истребители во время учений Китая в Тайване
Истребители ВВС Тайваня во время учений Китая. Фото: I-HWA CHENG/AFP via Getty Images

Армия Китая начала проведение учений вокруг Тайваня, чтобы сдержать стремление острова к независимости. Сообщается, что в учениях принимают участие все военные силы Китая.

По данным РБК, народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала проведение учений "Совместный меч - 2024В" вокруг Тайваня, чтобы сдержать стремление острова к независимости. Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК, старший полковник Ли Си.

Сообщается, что учения "сосредоточены на вопросах патрулирования морской и воздушной боеготовности, блокады ключевых портов и районов". По словам полковника, учения должны стать "мощным" сдерживающим фактором для "сепаратистских сил", которые стремятся к независимости Тайваня.

В учениях принимают участие военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные войска и другие военные силы Китая.

Между тем в США уже отреагировали на ситуацию вокруг Тайваня. На сайте Госдепа США было опубликовано заявление официального представителя Мэттью Миллера. В нем Миллер выразил обеспокоенность военными учениями. По его мнению, подобные действия являются необоснованным и чреваты эскалацией.

"Мы призываем КНР действовать сдержанно и избегать любых дальнейших действий, которые могут подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе", - сказано в сообщении.

По данным РИА Новости, ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

Официальные отношения между Китаем и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

Напомним, 13 января текущего года на Тайване состоялись президентские выборы. Еще до оглашения итогов оппозиция Тайваня признала поражение на прошедших выборах. По итогам подсчета 98% бюллетеней, победу в президентской гонке одержал Лай Циндэ.

Позже министерство иностранных дел Китая и посольства КНР за рубежом предостерегли лидеров других стран от поздравлений в адрес Лая Циндэ.

Прошедшие выборы комментировал казахстанский МИД, заявив о твердой поддержке принципа "одного Китая".

По данным Русской службы Би-би-си, через несколько дней после вступления в должность нового президента Тайваня Лай Циндэ Пекин начал самые масштабные за год военные маневры в окрестностях острова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2173875-kitay-okruzhil-tayvan-v-ramkah-voennyh-ucheniy/

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