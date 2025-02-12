Парламент Армении проголосовал за начало процесса вступления в ЕС

Парламент Армении сегодня принял проект о процессе вступления в Европейский Союз - об этом заявил спикер законодательного органа Ален Симонян.

"За законопроект о начале процесса вступления Республики Армения в ЕС проголосовали 63 депутата парламента, против - семь. Решение принято", - заявил спикер, пишет РИА Новости.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика готова углублять отношения с Европейским Союзом и даже стать кандидатом на членство в ЕС.

В марте прошлого года глава МИД Армении Арарат Мирзоян подтвердил, что в стране активно обсуждают идею вступления в ЕС.

В январе текущего года кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС.