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Парламент Армении проголосовал за начало процесса вступления в ЕС

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Флаг Армении
Флаг Армении. Иллюстративное фото: Derek Brumby / Getty Images

Парламент Армении сегодня принял проект о процессе вступления в Европейский Союз - об этом заявил спикер законодательного органа Ален Симонян.

"За законопроект о начале процесса вступления Республики Армения в ЕС проголосовали 63 депутата парламента, против - семь. Решение принято", - заявил спикер, пишет РИА Новости.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика готова углублять отношения с Европейским Союзом и даже стать кандидатом на членство в ЕС.

В марте прошлого года глава МИД Армении Арарат Мирзоян подтвердил, что в стране активно обсуждают идею вступления в ЕС.

В январе текущего года кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220174-parlament-armenii-progolosoval-za-nachalo-processa-vstupleniya-v-es/