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Кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС

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Флаги ЕС
Флаг ЕС. Иллюстративное фото: Aldo Pavan/Getty Images

Правительством Армении одобрен законопроект об инициировании вступления Армении в Европейский союз. Документ передан на рассмотрение в парламент страны.

По данным издания News.am, власти Армении одобрили проект закона об инициировании вступления Армении в Европейский союз. Такое решение приняло правительство страны на заседании в четверг, 9 января.

Теперь законопроект направят в парламент Армении.

Представляя законопроект, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что "в последние годы между Арменией и ЕС сложились достаточно интенсивные и динамичные отношения".

В качестве примера таких отношений Мирзоян назвал "политическую поддержку Армении" со стороны ЕС. Он напомнил, что Европейский союз размещал в стране миссию гражданских наблюдателей, а также ЕС заявлял о готовности поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.

"Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Я имею в виду начало визовой либерализации и ряд других инструментов, которые использовались или обсуждаются с ЕС", - сказал Мирзоян.

Вместе с тем премьер-министр Никол Пашинян, как уточняет Sputnik Армения, отметил, что данный законопроект не следует воспринимать как заявку на немедленное вступление в ЕС. Его основная цель - обозначить готовность Армении к практической работе по сближению с Европейским союзом.

"У этого пути множество аспектов, требующих детального обсуждения. Только по итогам переговоров станет ясно, стоит ли выносить вопрос о вступлении в ЕС на референдум", - заявил Пашинян.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика готова углублять отношения с Европейским Союзом и даже стать кандидатом на членство в ЕС.

В марте прошлого года глава МИД Армении Арарат Мирзоян подтвердил, что в стране активно обсуждают идею вступления в ЕС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2209865-kabmin-armenii-odobril-zakonoproekt-o-nachale-processa-vstupleniya-strany-v-es/

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