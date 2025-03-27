Путин наградил Ким Чен Ына медалью "80 лет Победы"

Состоялась церемония передачи медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", которой президент РФ Владимир Путин наградил председателя КНДР Ким Чен Ына, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале посольства России в КНДР, сегодня посол России в КНДР передала медаль от Путина Ким Чен Ыну.

"27 марта во дворце съездов "Мансудэ" состоялась церемония передачи медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", которой по Указу президента Российской Федерации от 2 сентября 2024 года удостоен председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан", - говорится в публикации.

Медаль была передана чрезвычайным и полномочным послом России в КНДР А. И. Мацегорой заместителю председателя президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-демократической Республики Кан Юн Соку.

Товарищ Кан Юн Сок от имени руководителя КНДР Ким Чен Ына выразил признательность за почетную награду, которая стала новым подтверждением высокого уровня всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими союзными государствами.

Медаль. Фото: t.me/RusEmbDPRK

В церемонии награждения принял участие заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чжон Гю, а также атташе по вопросам обороны генерал-майор А. Н. Бартусов, старшие дипломатические сотрудники и офицеры аппарата военного атташе посольства России в КНДР.

Добавим, как сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко, в этом году Ким Чен Ын должен посетить Россию. Сейчас идут переговоры о содержании и сроках его визита.

Напомним, 1 ноября прошлого года глава МИД КНДР Цой Сон Хи официально заявила об оказании Пхеньяном помощи российской армии.

До этого и президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что военные из Северной Кореи находятся на территории его страны - ранее появились соответствующие спутниковые снимки.

Также генсек НАТО Марк Рютте заявил, что КНДР отправила своих военнослужащих в Курскую область, назвав такой политический ход "опасным расширением конфликта".

А в конце декабря прошлого года Русская служба Би-би-си писала, что участие военнослужащих из Северной Кореи придало новый импульс наступлению вооруженных сил России на территории Курской области.

В январе этого года сообщалось, что, по данным западных официальных лиц, по состоянию на середину января северокорейские войска в Курской области потеряли убитыми и ранеными около четырех тысяч человек.