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Новости русской службы Би-би-си

Новая волна наступления России и войск КНДР в Курской области. Что там сейчас происходит и сможет ли Украина удержать плацдарм

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Украинский солдат
Украинский солдат. Фото: Roman Pilipey / AFP via Getty Images

Участие военнослужащих из Северной Кореи придало новый импульс наступлению вооруженных сил России на территории Курской области. Теперь они вплотную приближаются к основным укрепрайонам ВСУ в этом российском регионе.

Это перевод репортажа корреспондента Украинской службы Би-би-си. Оригинал на украинском языке можно прочитать здесь.

Свое контрнаступление в Курской области армия РФ начала три месяца назад, в середине сентября. На тот момент Украина контролировала уже около 1 тыс. кв. км российской территории, установила свою комендатуру в районном центре Суджа и укрепила оборонительные линии.

С первой волны наступления России удалось продвинуться на левом фланге украинского плацдарма возле городов Коренево и Глушково, но она не смогла прорвать оборону ВСУ. Вторая волна, в октябре и ноябре, также не принесла Кремлю значительных успехов.

Украинская армия выстроила линию обороны вдоль рек Снагость на левом фланге и Псел — на правом, и надежно удерживала ее.

Именно на этих рубежах украинским военным долго удавалось сдерживать массированные и мощные атаки россиян. Бойцы ВСУ говорили Би-би-си, что получили приказ удерживать российскую территорию как минимум до конца января, то есть до вступления в должность нового американского президента Дональда Трампа.

Но в начале декабря стало известно, что в военных действиях в Курской области на стороне РФ начали активно действовать северокорейские войска, что должно было переломить ситуацию в пользу Москвы.

Как действуют войска КНДР

По данным СМИ и военных аналитиков, в середине декабря российское командование начало активно вводить в бой солдат КНДР. Косвенно это подтверждается данными украинского Генштаба.

Если в конце ноября он ежедневно фиксировал на этом участке фронта около 20 боестолкновений, то 15 декабря эта цифра подскочила вдвое. В течение следующей недели она держалась примерно на таком же уровне и снизилась только 22 декабря, до 27 боестолкновений в сутки.

Это, вероятно, связано с тяжелыми потерями, которые понесли войска и необходимостью восстановления сил и ресурсов.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, северокорейских солдат начали привлекать к штурмовым действиям в Курской области с 14 декабря в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск ВС РФ.

За это время появились несколько фото- и видеосвидетельств их передвижения на поле боя, а также ранения и гибели. При этом украинские власти говорят, что российское командование выдает северокорейским военным паспорта РФ и пытается максимально скрыть факт их участия в боях.

Разведка Южной Кореи оценивает потери КНДР за неделю активных боев на территории Курской области в 1,1 тыс. человек, то есть 10% от общего количества военных, которые, по ее данным, прибыли в РФ. Южнокорейские власти также сообщают о планах Пхеньяна предоставить еще больше солдат и вооружения для своих союзников из Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 23 декабря заявил, что потери КНДР составляют уже 3 тыс. бойцов. Он также говорит о вероятной отправке дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии из Северной Кореи.

Такие высокие потери северокорейцев могут быть связаны с тактикой, которую они используют на поле боя.

Из видеозаписей, опубликованных украинскими военными подразделениями, видно, что военные КНДР наступают быстро, но идут по открытому полю шеренгами, без помощи бронетехники и фактически без прикрытия.

Они пытаются добраться до украинских позиций, но попадают под огонь артиллерии и дронов.

Тем не менее, такая "затратная" тактика позволила России достичь определенных тактических успехов на поле боя в Курской области.

Что происходит на фронте: давление с двух сторон

Однако для начала надо понять, по каким основным направлениям атакует совместная российско-корейская группировка, которая, по данным украинской стороны, насчитывает около 50-60 тыс. военных.

Основная ее цель — пробиться к трассе Сумы - Суджа, которая является основной логистической артерией для плацдарма ВСУ. Российские войска движутся к ней с юго-восточного направления, где в начале декабря они смогли захватить село Плехово, расположенное в 13 км от трассы на восточном берегу реки Псел.

После захвата этого населенного пункта перед россиянами и войсками КНДР встала задача форсировать водную преграду. Согласно онлайн-карте украинского аналитического центра DeepState, вероятно, им это удалось и сейчас боевые действия уже продолжаются на западном берегу реки Псел возле сел Куриловка и Махновка.

Об этом "прорыве" пишут и российские ресурсы. Например, российское провоенное издание Readovka считает, что в дальнейшем армия РФ планирует выйти уже к окрестностям Суджи — поселкам Гончаровка и Рубанщина.

Параллельно с этим войска России и КНДР давят на украинцев с противоположного левого фланга. Здесь их ключевая цель — пробиться к важному укрепрайону ВСУ в поселке Малая Локня. В середине декабря им удалось прорваться в поселок Кругленькое, расположенный в 2-3 км от Малой Локни. Сейчас здесь продолжаются тяжелые бои.

Если Украина потеряет этот укрепрайон, то будет вынуждена отвести свои войска из северной части Курского плацдарма, в частности, от сел Погребки, Русское Поречное и Черкасское Поречное.

Еще одно направление движения российского наступления — вдоль украинской границы с севера на юг. Здесь Минобороны РФ 11 декабря сообщило о взятии под контроль села Дарьино.

Это значит, что россиянам удалось переправится через реку Снагость и вклиниться в украинскую оборону. Следующей их целью может быть Свердликово, от которого до трассы Сумы-Суджа около 10 км.

В случае перерезания логистики ВСУ не смогут и дальше удерживать здесь плацдарм.

Три мощные волны российского наступления в Курской области позволили России отвоевать примерно половину захваченной территории, но не привели к разрушению устойчивости украинской обороны на ключевых направлениях.

Объяснить это можно тем, что здесь командование ВСУ привлекло сильные подразделения, в частности, десантно-штурмовые, а также выстроило достаточно эффективную систему минно-взрывных заграждений.

Это приводит к значительным потерям россиян в людях и технике и тормозит наступление. К тому же украинцам удается с помощью западного дальнобойного вооружения поражать логистические центры и пункты дислокации противника в Курской области.

Военный эксперт и австралийский генерал в отставке Мик Райан отмечает, что несмотря на ожесточенные бои на прошлой неделе, россиянам удалось отвоевать лишь "минимальное количество территорий".

Насколько долго ВСУ смогут сдерживать наступление войск РФ и КНДР? Источники Би-би-си в украинском военном руководстве уверяют, что минимум месяц продержаться в Курской области им вполне по силам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2204300-novaya-volna-nastupleniya-rossii-i-voysk-kndr-v-kurskoy-oblasti-chto-tam-seychas-proishodit-i-smozhet-li-ukraina-uderzhat-placdarm/

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