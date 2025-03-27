Туристический батискаф с 45 россиянами на борту затонул в Египте: есть погибшие (фото, видео)

Сегодня в Хургаде, Египет, затонул прогулочный батискаф с 45 гражданами России на борту, среди которых были и дети. Четыре туриста погибли, поиск нескольких продолжается.

Как сообщается в Telegram-канале консульства России в Хургаде, 27 марта около 10:00 на расстоянии 1 км от берега произошла авария прогулочного батискафа "Синдбад", принадлежащего одноименной гостинице.

"Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе - несовершеннолетние. Все они - российские граждане.

По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется", - сообщает консульство.

На пирсе гостиницы "Синдбад" находятся дипломаты Генконсульства.

По данным Telegram-канала SHOT, число погибших выросло до 6. На борту батискафа находилось 15 детей, пишут авторы.

Затонувший батискаф должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф.

Добавим, о 6 погибших пишет также Telegram-канал BAZA.

Напомним, подобный случай произошел в Египте осенью прошлого года. Яхта, на борту которой находились свыше 30 туристов и 14 членов экипажа, потерпела крушение в Красном море у берегов города Марса-эль-Алам.

Летом прошлого года трое туристов пропали без вести после пожара на яхте в Египте. Сообщалось, что произошел пожар на туристическом катере, на борту которого находились 15 пассажиров из Великобритании и десять членов экипажа, а также два гида. Спасены 12 туристов, экипаж и гиды.

В августе, по сообщениям итальянской береговой охраны, парусная яхта Bayesian попала в неожиданно сильный шторм и затонула недалеко от столицы Сицилии Палермо рано утром в понедельник.

После стал известно, что британский технологический магнат Майк Линч пропал без вести после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, также на борту находилась его 18-летняя дочь.

Несколько дней спасатели проводили спасательную операцию у берегов Сицилии. Позже стало известно, что тела британского миллиардера и его дочери нашли внутри затонувшей в Италии яхты.