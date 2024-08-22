Тела британского миллиардера и его дочери нашли внутри затонувшей в Италии яхты
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Найдены тела британского миллиардера и его дочери в затонувшей яхте у берегов Сицилии - судно Bayesian потерпело крушение несколько дней назад.
59-летний британский миллиардер Майк Линч, его 18-летняя дочь Ханна погибли в результате данного инцидента - были найдены их тела, пишет The Telegraph.
Также спасатели обнаружили еще два тела.
Известно, что в момент аварии на борту находились 22 человека, большинство из которых были гражданами Великобритании.
Напомним, по сообщениям итальянской береговой охраны, парусная яхта Bayesian попала в неожиданно сильный шторм и затонула недалеко от столицы Сицилии Палермо рано утром в понедельник.
После стал известно, что британский технологический магнат Майк Линч пропал без вести после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, также на борту находилась его 18-летняя дочь.
Несколько дней спасатели проводили спасательную операцию у берегов Сицилии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2151807-tela-britanskogo-multimillionera-i-ego-docheri-nashli-vnutri-zatonuvshey-v-italii-yahty/