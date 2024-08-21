Крушение яхты миллиардера у берегов Сицилии: спасатели не сдаются, но шансы найти пропавших тают

У берегов Сицилии третий день продолжаются поиски шести человек, пропавших без вести в понедельник утром, после того как там затонула роскошная яхта Bayesian, принадлежащая британскому бизнесмену.

В числе пропавших — сам хозяин затонувшего судна, 59-летний британский миллиардер Майк Линч, его 18-летняя дочь Ханна, а также две супружеские пары: глава совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер с женой Джуди и адвокат Крис Морвилло с женой Недой.

Поисково-спасательную операцию сильно затрудняет то, что судно лежит на боку, на глубине около 50 м. Кроме того, вход во внутренние помещения яхты перекрывают груды обломков, не давая попасть туда водолазам.

Заглянуть внутрь также не удается из-за кромешной темноты на дне и стекол иллюминаторов толщиной около 3 см.

Разбирать завалы людям помогают роботы — дистанционно управляемые аппараты, которые могут работать на глубине значительно дольше, чем самые опытные дайверы, вынужденные каждые 8-10 минут подниматься на поверхность.

Тем временем, чтобы провести предварительную оценку произошедшего, на Сицилию прибыла группа британских инспекторов в составе четырех человек.

Они активно сотрудничают с итальянским властями, пытаясь установить, что именно стало причиной трагедии.

По предварительным оценкам, яхту затопил водяной смерч — но как случилось так, что основной удар стихии пришелся именно на это, затонувшее в результате судно, в то время как другие, расположенные поблизости, не пострадали?

Есть версия, что некоторые из пропавших без вести людей остаются в затопленных каютах, однако попасть туда спасатели по-прежнему не могут.

Представитель Совета по поиску и спасению в море Мэтью Шанк в разговоре с Би-би-си выразил уверенность, что точная причина гибели судна будет установлена на основе рассказов выживших, свидетелей инцидента и осмотра затонувшей яхты.

С каждым часом шансы найти хоть кого-то из шести пропавших живым уменьшаются, однако спасатели не теряют надежды и операцию пока не сворачивают.

Суперяхта Bayesian производства итальянской компании Perini Navi была спущена на воду в 2008 году.

Судно названо в честь Томаса Байеса — английского математика и священника XVIII века, разработавшего некоторые основные положения теории вероятностей, которые легли в основу докторской диссертации Линча, позволив ему сколотить огромное состояние.

Длина судна — около 56 метров. В шести роскошных спальнях помещается до 12 гостей, еще 10 спальных мест предусмотрено для членов экипажа и обслуживающего персонала яхты.