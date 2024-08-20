При крушении яхты без вести пропал "британский Билл Гейтс"

Британский технологический магнат Майк Линч пропал без вести после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Британский предприниматель Майк Линч пропал без вести после того, как у берегов Сицилии во время сильного шторма затонула яхта.

На борту 56-метровой парусной лодки Bayesian находилось 22 человека. Она стояла на якоре недалеко от берега возле порта Портичелло, когда на нее обрушился торнадо, говорится в заявлении итальянской береговой охраны.

Один человек, предположительно шеф-повар судна, был подтвержден как погибший, а еще шесть человек, включая Линча и его 18-летнюю дочь Ханну, значатся как пропавшие без вести. Береговая охрана сообщила, что пропавшие имели британское, американское и канадское гражданство.

На данный момент спасено 15 человек, включая жену Линча Анджелу Бакарес. Сообщается, что представитель Линча отказался от комментариев.

Представитель Министерства иностранных дел Великобритании заявил, что пострадавшим оказывается консульская поддержка после инцидента на Сицилии.

Издание отмечает, что Линч известен как соучредитель Autonomy - компании по разработке программного обеспечения. Когда-то его называли британским Биллом Гейтсом. Большую часть последнего десятилетия Линч провел в суде, защищая свое имя от обвинений в мошенничестве, связанных с продажей Autonomy американской технологической компании Hewlett-Packard за 11 млрд долларов.

Напомним, потерпевшая крушение суперъяхта Bayesian покинула сицилийский порт Милаццо 14 августа, и в последний раз появилось на радарах к востоку от Палермо в воскресенье вечером, с навигационным статусом "на якоре". Восемь спасенных были доставлены в местные больницы. Все они находятся в стабильном состоянии.

Ранее в Итали уже тонула суперъяхта. Тогда пассажиры и члены экипажа не пострадали, а момент затопления попал на видео.