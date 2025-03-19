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Документы об убийстве Кеннеди рассекретили в США

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Джон Кеннеди
Джон Кеннеди. Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images

США опубликовали документы об убийстве Джона Кеннеди и других политиков - информация об этом появилась на сайте Национального архива Соединенных Штатов, передает NUR.KZ.

Отмечается, что в своем указе от 23 января 2025 года президент США Дональд Трамп поручил "в национальных интересах окончательно и без промедления обнародовать все записи", касающиеся убийств президента Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего.

А в соответствии с распоряжением от 17 марта - документы касательно убийства 35 президента США были обнародованы.

Доступ к документам можно будет получить на официальном сайте архива, а также лично в печатном виде или на аналоговых носителях.

В Национальном архиве пояснили, что документы будут появляться по мере их оцифровки.

"Коллекция документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди состоит из более чем шести миллионов страниц документов, связанных с убийством. Большая часть этой коллекции была рассекречена и уже доступна общественности как лично, так и в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

Согласно Британской энциклопедии, Джон Фицджералд Кеннеди родился в 1917 году в штате Массачусетс. Является 35 президентом США.

Во времена Второй мировой войны проходил службу в ВМС США.

С 1947 по 1953 годы был членом Палаты представителей, затем в течение семи лет являлся сенатором от штата Массачусетс.

В ноябре 1960 года победил на выборах президента, обогнав республиканца Никсона.

Был убит 22 ноября 1963 года в Далласе во время следования президентского кортежа по улицам города.

По подозрению в убийстве был задержан Ли Харви Освальд, однако он был застрелен через два дня при выходе из полицейского участка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229212-dokumenty-ob-ubiystve-kennedi-rassekretili-v-ssha/