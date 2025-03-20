Захватывающе, но без сенсаций: четыре ключевых момента в опубликованных "файлах Кеннеди"

Более двух тысяч недавно опубликованных админстрацией Трампа документов, связанных с расследованием убийства 35-го президента США Джона Кеннеди, не дают ответов на все нерешенные вопросы об одном из поворотных моментов в истории Америки. Однако на этот раз опубликованы документы в основном или полностью без купюр — теперь в них оригинальный текст, а не пробелы или зачеркнутые слова.

Расследование, проведенное правительством США, показало, что Ли Харви Освальд, перекати-поле и бывший морской пехотинец США, который в какой-то момент пытался получить убежище в Советском Союзе, действовал в одиночку, когда стрелял в кортеж Кеннеди из окна соседнего здания.

Тем не менее — спустя более чем 60 лет — это дело по-прежнему рождает вопросы (наряду с дикими теориями заговора), и последняя публикация вряд ли сможет это изменить. Вот несколько ключевых моментов.

Больше об Освальде — но без сенсаций

Несколько экспертов оценили публикацию как шаг вперед в деле обеспечения прозрачности. В прошлом сотни тысяч документов были доступны, но были частично отредактированы. Другие документы не публиковались — официальные лица ссылались на соображения национальной безопасности.

Многие из новых документов были опубликованы ранее, но теперь стали доступны их более полные версии. Хотя эксперты все еще изучают их, никаких потрясающих историй не всплыло.

Тем не менее Джефферсон Морли, бывший репортер Washington Post и редактор блога JFK Facts, называет это «самой захватывающей новостью о файлах JFK с 1990-х годов».

«Несколько очень важных документов стали достоянием общественности», — сказал он.

По словам Морли, документы проливают свет на тщательную слежку Центрального разведывательного управления (ЦРУ) за Освальдом, масштабы которой стали ясны только в последние несколько лет. ЦРУ проявляло к нему большой интерес задолго до убийства, отметил он.

Филип Шенон, написавший в 2013 году книгу об этом убийстве, рассказал Associated Press, что ранее опубликованные документы описывали поездку Освальда в Мексику в сентябре 1963 года, за несколько месяцев до убийства Кеннеди. По словам Шенона, в то время ЦРУ вело за ним наблюдение: «Есть основания полагать, что он открыто говорил об убийстве Кеннеди в Мехико и что люди слышали, как он это говорил».

В ранее опубликованной в апреле 1975 года служебной записке ЦРУ преуменьшило масштабы того, что управлению было известно о поездке Освальда в Мехико, сообщает AP. ЦРУ зафиксировало три телефонных разговора между Освальдом и охранником советского посольства, но Освальд представился только в одном из них.

Раскрыты методы разведки

Ряд документов проливает свет на отношения Кеннеди с ЦРУ перед его смертью и на методы сбора разведданных, что дает представление об операциях времен холодной войны.

В недавно опубликованных документах представлена более полная версия записки, написанной помощником Кеннеди Артуром Шлезингером. Критикуя ЦРУ и его роль в формировании внешней политики, он отмечает огромное присутствие агентства в посольствах США даже в союзных странах, таких как Франция.

Хотя докладная записка и не имеет прямого отношения к убийству, в ней подробно описываются непростые отношения между президентом и разведывательными службами.

ЦРУ традиционно выступает против обнародования оперативной или бюджетной информации, отмечает Дэвид Барретт, профессор Университета Вилланова и эксперт по ЦРУ и президентской власти.

«Это очень хорошо, что правительство опубликовало эти документы, даже если в них все еще содержится кое-какое вымарывание», — сказал он.

В одном из документов подробно описывается использование флюороскопического сканирования (использование рентгеновских лучей для получения изображений внутренней части объекта). Этот метод был разработан для обнаружения скрытых микрофонов, которые могли использоваться для прослушивания офисов ЦРУ.

В другом документе ЦРУ описывает систему секретной маркировки и идентификации телефонных будок общественного пользования с использованием краски, видимой только в ультрафиолетовом свете.

Памятка также примечательна тем, что в ней фигурирует имя Джеймса Маккорда — человека, который позже прославился как один участников проникновения в Уотергейтский комплекс, что положило начало скандалу, приведшему к отставке президента Ричарда Никсона.

Воскрешение старых теорий

После этой публикации в интернете начали распространяться заявления о том, что документы раскрывают новые подробности давно предполагаемых заговоров против Кеннеди, хотя некоторые из таких «разоблачений» были неоднократно обнародованы ранее.

Речь идет в том числе о сообщениях, касающихся Гэри Андерхилла — агента военной разведки времен Второй мировой войны, который утверждал, что за убийством Кеннеди стояла группа агентов ЦРУ. Эта теория была открыто опубликована в журнале «Рампартс» в 1967 году. Смерть Андерхилла в 1964 году была признана самоубийством, но журнал поставил под сомнение и это.

Во вторник на этой неделе в сети стали распространяться снимки семистраничной служебной записки об Андерхилле, но большая часть из них не нова. Его история уже давно обсуждается в интернете, а служебная записка ЦРУ, в которой он упоминается, была впервые опубликована в 2017 году. В последней публикации были рассекречены несколько предложений на одной странице меморандума.

И, что важно, эта теория основана на пересказе чужих слов, опубликованном после смерти Андерхилла, и не содержит никаких веских доказательств.

Однако эта история была лишь одной из множества неподтвержденных теорий, распространявшихся после обнародования документов.

Действительно ли в документах больше нет купюр?

Закон 1992 года требовал, чтобы все документы, связанные с убийством Кеннеди, были опубликованы в течение 25 лет, однако этот закон также предусматривал некоторые исключения, связанные с интересами национальной безопасности.

Стремление к большей прозрачности со временем привело к увеличению количества опубликованного — и президент Трамп во время своего первого президентского срока, и президент Байден совсем недавно, в 2023 году, публиковали пакеты документов.

В преддверии новой публикации президент Трамп заявил, что попросил своих сотрудников ничего не вымарывать в них.

Но, похоже, что это не совсем так — в новых документах все еще есть купюры.

Однако эксперты в целом согласны с тем, что последняя публикация стала шагом вперед в обеспечении прозрачности.

Журналист JFK Files Морли отмечает, что в Национальном архиве еще есть документы, которые предстоит обнародовать, а также другие, хранящиеся в ЦРУ и ФБР.

Несмотря на то, что в будущем могут появиться новые публикации, а также обещанные релизы об убийствах Роберта Кеннеди-старшего и Мартина Лютера Кинга, вопросы, связанные с убийством Джона Кеннеди, почти наверняка останутся.

«Всякий раз, когда происходит [подобное] убийство, это рождает споры и, в какой-то степени, теории заговора, — отмечает Барретт, историк из Виллановы. — И нынешние или любые другие документы вряд ли изменят это».