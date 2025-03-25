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"Да вы шутите!": Буря заявлений и обвинений в Вашингтоне по поводу чата соратников Трампа в мессенджере на секретную тему

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Хиллари Клинтон выступает перед сторонниками в Аризоне (2016)
Хиллари Клинтон. Фото: Flickr / Gage Skidmore

История про то, как члены администрации США обсуждали планы удара по хуситам в мессенджере, случайно включив в чат журналиста, вызвала в Вашингтоне ураган комментариев, обвинений и оправданий. Оппоненты администрации Трампа и эксперты говорят о вопиющем нарушении правил безопасности. Ее сторонники отвечают, что зато все увидели, как трудится новое руководство.

В связи с этим скандалом многие политики и журналисты напоминают об обвинениях в адрес Хиллари Клинтон, которые активно эксплуатировал Дональд Трамп, когда боролся с ней на своих первых президентских выборах.

Клинтон обвиняли в том, что она, будучи госсекретарем, вела рабочую переписку со своей домашней электронной почты с хостингом на частном сервере. Расследование ФБР показало, что повода предъявлять Клинтон официальные обвинения не было, но Трамп и по ходу дела, и позже громко и многократно призывал посадить его соперницу.

Сейчас Хиллари Клинтон, поместив ссылку на статью The Atlantic, сопроводила ее "крайне удивлённым" эмодзи и фразой "Да вы шутите!" (You have got to be kidding me!)

Демократы требуют наказать виновных

Лидер фракции Демократической партии в Сенате призвал коллег-республиканцев начать официальное двухпартийное расследование этого случая.

«Когда Пит Хегсет предстал перед сенаторами как кандидат на пост министра обороны, демократы предупреждали, что что-то подобное может случиться. Эти люди явно не пригодны к такой работе. Мы предупреждали, что утверждать их кандидатуры опасно, что они ведут себя безответственно. К сожалению, мы были правы», — сказал Шумер.

«Наша национальная безопасность — в руках совершенных любителей, — поддержала Шумера в соцсети другой сенатор-демократ, Элизабет Уоррен. — Какие еще деликатные вопросы национальной безопасности обсуждаются в групповых чатах? Туда тоже добавлены случайные люди?»

Конгрессмен-демократ Джим Хаймс заявил, что любой чиновник более низкого уровня был бы за такое, скорее всего, лишен допуска к секретным материалам, и против него завели бы уголовное дело.

Членов администрации критикуют, хоть и более сдержанно, не только оппозиционеры-демократы, но и некоторые республиканцы. Член Палаты представителей от Республиканской партии Дон Бейкон назвал беседы на секретные темы в мессенджере «неразумным» поступком, а сенатор от Аляски Лиза Мурковски поинтересовалась, будет ли кто-то уволен за этот поступок, и сказала, что случись такое при Джо Байдене, республиканцы подняли бы шум до небес.

Две линии защиты

Пресс-секретари администрации Трампа выступили с заявлениями, в которых прослеживается одна линия защиты: да, промашка с включением главного редактора Atlantic в чат имела место, но ничего страшного, главное — люди увидели, как работают и успешно проводят внешнюю политику Трампа члены его команды.

«Это, похоже, аутентичная цепочка сообщений, и мы выясняем, как именно случайный номер был добавлен к этой группе, — сказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз. — Этот тред демонстрирует глубокую и вдумчивую координацию между высшими официальными лицами. Продолжающаяся операция против хуситов показывает, что угроз войскам или национальной безопасности нет».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт тоже сделала упор на успешные, по заверениям администрации Трампа, действия против хуситов.

«Как уже сказал президент Трамп, удары по хуситам были чрезвычайно успешны и эффективны. — сказала Ливитт. — Президент Трамп по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности».

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон описал ситуацию почти точно теми же словами, что и Брайан Хьюз: случайно добавили посторонний номер, но все в порядке, администрация признала ошибку, выясняет, как это произошло, и больше такого не повторится.

«А то, что вы на самом деле увидели — это то, как работают официальные лица высшего уровня, и работают хорошо», — продолжил Джонсон.

Одно из главных действующих лиц, участник того чата, министр обороны Пит Хегсет, однако, избрал другую линию — нападения на Atlantic и его главного редактора.

Как передают корреспонденты Би-би-си, на вопрос журналистов об этом случае Хегсет заявил, что Джеффри Голдберг «толкает всякий бред».

«Так что тут речь о лживом и полностью дискредитированном так называемом журналисте», — заявил Хегсет и перевел разговор на то, как успешно идет операция против хуситов.

Когда же его переспросили о чате в Signal, министр обороны ответил: «Никто не писал о военных планах, и это все, что я имею сказать по этому поводу».

Дональд Трамп, ненадолго появившись в понедельник перед журналистами в Белом доме совсем по другому поводу, на вопрос о скандале ответил, что ничего о нем не знает, и тут же тоже перевел разговор на то, как ему не нравится журнал Atlantic.

Формальные нарушения

Эксперты, опрошенные Би-би-си, отмечают, что участники чата в Signal нарушили официальные правила обращения с секретной информацией.

Подобные беседы должны происходить в специальных, защищенных от прослушки комнатах, — сказала Би-би-си профессор политологии и права Самар Али, которая сама, будучи сотрудницей администрации президента Барака Обамы, участвовала в переговорах в такой комнате.

Кроме того, как отмечают эксперты, даже электронные сообщения на подобные темы и от людей такого уровня должны по американским законам архивироваться и храниться в специальной базе. Однако советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, как сообщил в своей статье Джеффри Голдберг, установил для своих сообщений в том чате автоматическое удаление через неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230434-da-vy-shutite-burya-zayavleniy-i-obvineniy-v-vashingtone-po-povodu-chata-soratnikov-trampa-v-messendzhere-na-sekretnuyu-temu/

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