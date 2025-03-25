Politico: советник Трампа Уолтц может лишиться должности после утечки военных планов США

После случайной утечки военного плана США будущее советника Майка Уолтца под вопросом, решение примет президент Дональд Трамп, передает NUR.KZ со ссылкой на издание Politico.

Как пишет издание, ошеломляющее открытие, что высокопоставленные должностные лица администрации случайно включили репортера в групповой чат, обсуждающий военные планы, вызвало бурную дискуссию в Белом доме о том, что советника по национальной безопасности Майка Уолтца, возможно, придется снять с должности.

"Пока ничего не решено, и должностные лица Белого дома предупредили, что президент Дональд Трамп в конечном итоге примет решение в течение следующего дня или двух, наблюдая за освещением неловкого эпизода", - сказано в публикации.

Высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности сообщил изданию, что сотрудники активно обсуждают в чатах вопрос о том, что делать с Уолтцем. Кроме того, два высокопоставленных помощника Белого дома выдвинули идею о том, что Уолтц должен уйти в отставку, чтобы не допустить, чтобы президент оказался в "плохом положении".

"Было безрассудно не проверить, кто был в теме. Было безрассудно вести этот разговор на Signal. Вы не можете быть безрассудным, будучи советником по национальной безопасности", - сказал чиновник.

Еще один человек, близкий к Белому дому, был еще более прямолинеен.

"Все в Белом доме могут согласиться в одном: Майк Уолтц - гребаный идиот", - сказал о.

Третий человек, знакомый с ситуацией, сказал, что Трамп говорил с Уолтцем по этому вопросу и Белый дом пока поддерживает его. Четвертый представитель Белого дома сказал, что им известно о внутреннем давлении на Уолтца, чтобы тот признал свою ошибку, что может означать возможную отставку.

Но этот представитель сказал, что то, что произойдет с Уолтцем, во многом зависит от того, как Трамп лично относится к этому вопросу, и отметил участие других должностных лиц администрации в чате Signal. Двое из должностных лиц сказали, что, хотя Трамп может возложить вину на Уолтца за потенциальную угрозу национальной безопасности США.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента Дональда Трампа случайно включила редактора издания Atlantic в онлайн-чат, где высшие должностные лица США обсуждали тайные планы ударов по повстанцам-хуситам в Йемене.

Как отмечала Русская служба Би-би-си, данная история вызвала в Вашингтоне ураган комментариев, обвинений и оправданий. Оппоненты администрации Трампа и эксперты заявили о вопиющем нарушении правил безопасности. Ее сторонники отвечают, что зато все увидели, как трудится новое руководство.