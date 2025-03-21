"Символ прошлого": Джо Байден намерен вернуться в политику

Экс-президент Джо Байден заявил о желании вернуться в большую политику - он уже предложил свою помощь лидерам Демократической партии США, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC.

Как сообщает издание со ссылкой на источники, бывший президент США Джо Байден сообщил некоторым лидерам Демократической партии о планах собирать деньги, участвовать в предвыборной кампании и делать все необходимое, чтобы демократы вернули утраченные политические позиции.

По данным источников издания, на прошлой неделе Байден встретился с председателем Национального комитета Демократической партии Кеном Мартином и предложил ему свою помощь.

Телеканал отмечает, что предложение Байдена пока не нашло отклика у однопартийцев, так как многие партийные функционеры указали на связь экс-главы государства с поражением демократов на выборах 2024 года и назвали его, "скорее, символом прошлого партии, чем ее будущего".

"Кому захочется, чтобы Джо Байден вернулся в игру?" - сказал NBC один из сторонников бывшего президента, пожелавший остаться неназванным.

Недавно мы писали, что бывший президент Джо Байден подписал контракт с крупным голливудским агентством всего через несколько недель после ухода с поста.

Напомним, Джо Байден был президентом США с 2020 года по 2024 год. На выборах президента США в прошлом году Байден сначала планировал баллотироваться на второй срок, однако позже объявил о выходе из гонки.

Перед этим Барак Обама выразил мнение, что шансы Байдена переизбраться на новый срок сильно сократились и действующему президенту нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке. С таким же призывом выступали выходцы из Демократической партии и даже актер Джордж Клуни.

Еще летом на встрече с блогерами Байден назвал их любимым источником новостей своих внуков и пошутил, что уже ищет новую работу.

"Вы совершаете прорыв в том смысле, который, я думаю, изменит всю динамику нашего общения, и именно поэтому я пригласил вас в Белый дом, потому что я ищу работу.

Вы думаете, когда я уйду на пенсию, куда, по-вашему, я отправлюсь? У меня есть контакты. Вы все думаете, что я шучу", - сказал президент США.