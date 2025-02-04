Джо Байден подписал контракт с голливудским агентством

Бывший президент Джо Байден подписал контракт с крупным голливудским агентством всего через несколько недель после ухода с поста, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

По данным телеканала, экс-президент подписал контракт с Creative Artists Agency (CAA), которое представляло его интересы с 2017 по 2020 год.

"Президент Байден — один из самых уважаемых и влиятельных людей Америки в национальных и мировых делах. Его пожизненная приверженность государственной службе — это единство, оптимизм, достоинство и возможности. Для нас большая честь снова стать его партнером", — заявил сопредседатель CAA Ричард Ловетт.

Отмечается, что Байден уже сотрудничал с CAA — в 2017 году он совместно с агентством выпустил мемуары "Обещай мне, папа", а также провел турне "Американское обещание" после своего вступления на пост вице-президента. Отмечается, что тогда на турне было продано более 85 тыс. билетов.

По данным издания, CAA также представляет бывшего президента Барака Обаму и бывшую первую леди Мишель Обаму.

На сайте самого агентства указано, что CAA работает с авторами, законодателями моды и лидерами мнений, формирующими поп-культуру.

"В сфере кино, телевидения, музыки, спорта, цифровых медиа, маркетинга и не только мы представляем тысячи ведущих мировых актеров, режиссеров, писателей, продюсеров, музыкантов, комиков, авторов, спортсменов, тренеров, вещателей, команды, лиги, шеф-поваров, дизайнеров, талантов в сфере моды, потребительских брендов и многих других", - говорится на сайте.

Отмечается, что агентство было основано в 1975 году.

Напомним, Джо Байден был президентом США с 2020 года по 2024 год. На выборах президента США в прошлом году Байден сначала планировал баллотироваться на второй срок, однако позже объявил о выходе из гонки.

Перед этим Барак Обама выразил мнение, что шансы Байдена переизбраться на новый срок сильно сократились и действующему президенту нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке. С таким же призывом выступали выходцы из Демократической партии и даже актер Джордж Клуни.

Еще летом на встрече с блогерами Байден назвал их любимым источником новостей своих внуков и пошутил, что уже ищет новую работу.

"Вы совершаете прорыв в том смысле, который, я думаю, изменит всю динамику нашего общения, и именно поэтому я пригласил вас в Белый дом, потому что я ищу работу.

Вы думаете, когда я уйду на пенсию, куда, по-вашему, я отправлюсь? У меня есть контакты. Вы все думаете, что я шучу", - сказал президент США.