Экс-президенту Михаилу Саакашвили вынесли еще один приговор в Грузии

Михаила Саакашвили, экс-президента Грузии, приговорили к еще 4,5 годам лишения свободы. Приговор был вынесен по делу о незаконном пересечении границы

По информации РИА Новости, Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили еще к 4,5 годам лишения свободы, приговор вынесен по делу о незаконном пересечении границы.

Как уточняет РБК, судья применил принцип вынесения приговора по совокупности совершенных преступлений и добавил срок к уже назначенному политику наказанию. Таким образом, совокупно Саакашвили приговорен к 12 годам и шести месяцам лишения свободы. В срок зачтен период с 1 октября 2021 года, в течение которого политик находился в заключении.

Напомним, на прошлой неделе Михаила Саакашвили приговорили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы - процесс также известен как "дело пиджаков".

О задержании Михаила Саакашвили на территории Грузии стало известно в октябре 2021 года. Политик вернулся на родину из Украины. С тех пор экс-президент Грузии неоднократно объявлял голодовку, а затем прекращал ее. В Грузии против Михаила Саакашвили было возбуждено пять уголовных дел.

Близкие Саакашвили не раз говорили публично о плохом состоянии его здоровья.

В июле 2023 года появились кадры заседания суда с участием Саакашвили по делу о разгоне митинга в 2007 году. Многие были шокированы состоянием политика, который исхудал до неузнаваемости. Весной прошлого года также стало известно, что бывший президент Грузии проиграл дело в ЕСПЧ.